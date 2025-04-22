為地球找解方！　台南虎山實小獲選2025永續教科書行動評選

▲台南市虎山實小榮獲2025永續教科書行動評選肯定，由教育部長鄭英耀頒獎，肯定學校在永續教育的創新與實踐力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

推動生態教育再創佳績！台南市虎山實驗小學以「根與芽～動物聯合國大會」行動方案，獲選2025《永續教科書－永續教育行動評選》，也是全台南市唯一入選的學校。

校方22日受邀出席「地球解方年會」，由教育部長鄭英耀親自頒發「2025永續教科書SELECT」標章，展現虎山實小在永續教育上的深耕與實踐力。

以「友善環境」為教育核心的虎山實小，是亞洲首間獲聯合國ECO SCHOOL永久綠旗認證的學校，擁有豐富的自然環境資源與特色課程，更曾吸引聯合國親善大使珍．古德博士親臨造訪。這次榮獲肯定的行動方案，不僅將於永續教科書線上平台公開展示，優質成果也將被更多學校與社群看見，促進資源整合與合作機會。

台南市長黃偉哲表示，市府長期投入綠色校園、能源教育及SDGs課程推動，鼓勵學校從教室延伸至社區，培養學生環境關懷與實作能力。虎山實小此次入選是台南教育推動永續發展的最佳見證，感謝主辦單位肯定，也期待透過獲獎經驗擴大影響力，打造更永續的城市未來。

教育局長鄭新輝指出，虎山實小以學生為主體，帶領孩子透過環保藝術、動物權利與棲地保育等議題，實際參與環境行動，將永續理念從課本落實到生活中，成為其他學校學習的典範。他強調，台南將持續鼓勵更多校園導入環境教育，從小培養學生的永續素養與行動力。

虎山實小校長林勇成說，學校多年來以生態為發展主軸，課程設計強調自主探究與行動學習，讓孩子成為主動改變環境的力量。未來將持續透過課程創新與國際接軌，讓孩子在友善環境中成長，為地球永續盡一份心力。

教育局也表示，配合今年422世界地球日「地球力（Our Power, Our Planet）」主題，呼應行政院2050淨零轉型政策，特別邀請學生從食、衣、住、行、育、樂、購等七大面向實踐淨零生活，強調「我的地球力」，從日常小行動做起，啟動全民環保意識。