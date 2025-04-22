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ET民調／關稅戰衝擊「8成民眾預期物價上漲」　逾半擔憂就業影響

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲川普4月初宣布對等關稅，引發全球震盪。（圖／路透）

生活中心／綜合報導

美國總統川普4月初宣布將對全球多國商品實施「對等關稅」政策，引發全球市場動盪，台灣社會也感受到憂慮。《ETtoday民調雲》公布最新民調發現，有32%台灣民眾認為對等關稅暫緩難解民憂，更有8成民眾預期物價上漲，逾5成擔憂產業與就業受衝擊。

川普4月初宣布將對全球多國商品實施「對等關稅」，並依據各國對美貿易稅負進行調整。台灣因被認定對美存在貿易不對等，原本預計將被課徵32%的高額關稅。不過，考量多國要求協商，美國於4月9日宣布暫緩實施90天，過渡期間僅維持10%的基礎稅率。

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此項關稅政策引發社會與產業震盪。為了解民眾對美國對等關稅政策及其暫緩措施的認知、態度與生活感受，《ETtoday民調雲》於4月14日至16日進行「美國對等關稅對台影響調查」，共回收有效樣本1,285份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.73%。

調查結果顯示，高達99.5%的民眾知道美國原定施行對等關稅政策並暫緩90天，僅0.5%表示不知情。在知情者中，近8成（79.4%）自認對政策內容有一定了解，反映議題已在社會廣泛傳播。

▲▼關稅民調。（圖／ETtoday民調雲提供）

關於政策態度，79.8%的民眾反對美國對台課徵32%關稅，僅7.3%表示支持，其餘則持中立或無明確意見。對於美方暫緩90天的決定，64.2%民眾持正面看法，認為這是「爭取談判的契機」；23.4%認為應直接取消關稅；10.9%表示無所謂，顯示多數民眾願意以觀望態度看待談判成效。

▲▼關稅民調。（圖／ETtoday民調雲提供）

在緩衝期間政府應優先採取的策略方面，最多民眾希望政府「與美方談判，爭取產品豁免或簽訂協議」（61.6%），其次為「提升台灣競爭力、加速產業轉型與升級」（55.6%）與「開發新市場，分散出口地區、降低對美依賴」（55.5%）。

▲▼關稅民調。（圖／ETtoday民調雲提供）

另有54.7%支持「透過外交交涉，爭取美方調整或撤銷關稅」，43.2%贊成「結合其他受影響國家，共同與美方進行協調與溝通」，39.4%希望政府「加強政策說明與社會溝通，穩定民眾信心」，29.4%則支持「推動紓困補貼，協助受衝擊產業與中小企業因應」，僅8.5%選擇被動觀望。

▲▼關稅民調。（圖／ETtoday民調雲提供）

即便政策暫緩，多數民眾對其經濟影響仍抱持警覺，普遍預期對台灣經濟造成衝擊。72.6%擔心股匯市波動、投資環境不穩，64.5%擔心物價上漲，54.9%認為部分產業會受創、影響就業，54.5%預期出口減少導致經濟成長趨緩。另有44.9%認為民眾消費將轉趨保守，36.4%憂心企業將調整供應鏈或外移，28.5%擔心政府財政壓力增加，僅0.8%認為影響不大。

▲▼關稅民調。（圖／ETtoday民調雲提供）

在物價預期方面，高達86.1%民眾認為未來一年整體物價將上漲，其中51.1%預期大幅上漲，35.0%預期小幅上漲。若物價因關稅上升，多數民眾將調整消費習慣，其中76.0%民眾表示會減少非必要支出，55.6%會改買較便宜的替代品，44.7%打算延後或取消原計畫的大額支出，23.5%考慮增加收入來源，僅9.6%不打算調整生活方式。

▲▼關稅民調。（圖／ETtoday民調雲提供）

▲▼關稅民調。（圖／ETtoday民調雲提供）

在減少開支項目上，83.7%會優先縮減購物（如服飾、3C等非必需品），80.7%減少娛樂休閒支出，64.0%會從餐飲開銷下手。

▲▼關稅民調。（圖／ETtoday民調雲提供）

大型消費方面，64.0%表示可能延後購買3C產品（如手機、電腦等），56.3%可能延後出遊，50.5%可能延後購買汽車，40.0%可能延後購買家電，38.3%可能重新評估購屋計畫，僅0.9%表示不會延後任何消費，反映多數民眾已開始心理準備，調整支出計畫以應對物價壓力。

▲▼關稅民調。（圖／ETtoday民調雲提供）

▲▼關稅民調。（圖／ETtoday民調雲提供）

關於政府的應對表現，有53.7%的民眾表示不滿意，39.4%表示滿意，反映多數民眾對政府在危機處理與溝通方面仍持保留態度。至於未來90天後美國是否會恢復高額關稅，民眾整體較為悲觀，29.8%認為美方可能恢復對台課徵32%關稅，44.1%雖抱審慎樂觀態度但認為風險仍高，僅12.8%樂觀看待，另有13.3%表示無法判斷或不知道/沒意見。

▲▼關稅民調。（圖／ETtoday民調雲提供）

▲▼關稅民調。（圖／ETtoday民調雲提供）

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2025年4月14日至4月16日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「EDM」方式通知，進行網路問卷調查。

回收有效樣本數為1,285份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.73%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部114年3月底人口統計資料與113年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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