清潔工幫嫖客開門　1原因被判刑4個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）在高雄市某養生會館擔任清潔工，去年6月間他開門引領一名嫖客進入包廂與小姐進行性交易，因而挨告。高雄地院法官認為，阿輝過去有多次妨害風化前科，雖然不是養生會館的負責人，但他明知店內有提供性交易，仍幫忙引領嫖客進入包廂，應與負責人同負共同正犯之責，最終依共同犯圖利容留性交罪，判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲阿輝幫嫖客開門，還帶對方進入2樓的包廂等候小姐上樓。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝在養生會館中除了從事清潔工作，還要幫忙引領客人進入包廂，讓客人與小姐進行全套性交易；去年6月間嫖客A在阿輝的引領下進入2樓的包廂，並與一名小姐進行性交易，大約15分鐘之後，警方持法院核發的搜索票上門臨檢，整起事件才被揭發。

阿輝到案之後矢口否認犯行，他強調，嫖客A是自己上樓的，因為1樓有監視器，監視器會列出每一位小姐的臉，再由客人選擇要去哪一間包廂，他並未參與不法行為。

但嫖客A表示，他抵達現場時，是由阿輝幫忙開門、引領上樓，也是阿輝為他安排包廂等待小姐上樓。在現場監視器畫面翻拍照片、影像截圖等證據中，嫖客A到店消費時，的確是由阿輝接待並沿路引領至包廂。

高雄地院法官認為，雖然阿輝不是養生會館的負責人，但他有多次妨害風化前科，應當知道相關的犯罪行為態樣、流程或細節，加上他長期在該店負責打掃清潔工作，依照職務所見以及過往經驗，應當不難發現異狀。

法官表示，阿輝明知店內有提供性交易，仍幫助引領客人至包廂等候，不論主觀上是否有基於幫助犯或正犯的故意，他的行為都已經構成犯罪，應與負責人同負共同正犯之責，最終依共同犯圖利容留性交罪，判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。