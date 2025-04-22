婆婆警告「全除」會剋夫！人妻傻眼：私密處也要顧風水？

▲原PO的婆婆說，私密處毛除光光對老公運勢不好。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

下面無毛會剋夫？一名人妻分享表示，她與丈夫及婆婆同遊韓國時體驗汗蒸幕裸湯，不料婆婆發現她私密處全除毛後，以「剋夫」、「影響子宮氣場」等傳統觀念不停說教，更批評年輕人過度西化，使人妻相當無奈。貼文曝光後也讓網友直呼「跟婆婆旅行才最剋夫。」

該名人妻昨（21日）在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文分享了一段尷尬經歷。上週她與老公及婆婆一同前往韓國旅行，行程中安排了汗蒸幕裸湯體驗。原本期待放鬆泡湯的她，卻意外遭遇婆婆的「文化衝擊」。

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當婆婆發現她做了私密處雷射全除、呈現乾乾淨淨的狀態時，立即臉色大變，以「好聲好氣」的語氣勸說道：「妳這樣把毛除光光，是不是會剋夫啊？女人下面沒毛，老一輩是說會影響子宮氣場，對妳老公運勢不好耶…我不是迷信啦，但妳要不要考慮留一點？至少保個根！」

這番突如其來的傳統觀念讓人妻當場愣住，不禁感嘆都什麼時代了，連私密處都還要講究風水。她也解釋，自己選擇全除已有多年，不僅感覺乾淨舒適，生理期時也更方便清理，「而且坦白說，老公也很喜歡。」

但原PO面對婆婆時也只能委婉回應：「現在很多人都會除毛啦～」不料婆婆又追加一句：「妳們年輕人喔，太西化了，什麼都要跟歐美走，但我們亞洲人不一樣，不要亂改運！」讓她當下既想翻白眼，又怕太沒禮貌，內心相當無奈。

原PO不禁好奇詢問網友，是否會做私密處除毛？若遇到婆婆這樣的言論會如何回應？同時也想了解「下面無毛會剋夫」這種說法是否廣為流傳。

貼文曝光隨即引發網友熱議，「我會說『媽你陰毛這麼多我看妳也沒旺夫啊！』再翻一個超大白眼」、「除完真的很舒服，但唯一困擾是尿尿會亂噴」、「回她：跟婆婆一起旅行才最剋夫」、「跟她說是你兒子要求的」、「妳敢跟婆婆裸湯，我也覺得妳很厲害」、「打死我也無法，跟婆婆光溜溜的坦誠相對欸」、「我全除，別管他人怎麼說，自己開心最重要。」

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