新北動保處爆護航「虐貓包商」　還出賣檢舉人

▲針對動保處（圖）爆發的種種爭議，投訴人認為新北市府應介入調查釐清。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新北市動保處最近屢爆爭議，本月初，動保處委外廠商救援流浪貓時，竟用捕蛇夾夾住貓脖子拖行，涉嫌虐待動物，影片被愛貓人士上傳網路，卻遭檢舉下架。此外，廠商得標交接時，還與動保處公務員起口角，甚至作勢毆打對方，投訴人指控，廠商因有動保處長楊淑方撐腰，才有恃無恐，行徑囂張。楊還遭控縱容下屬霸凌舊廠商，甚至提供陳情人的電話號碼給被檢舉人，導致陳情人遭嗆聲，狀況不斷。

有民眾向本刊投訴，動保處今年辦理「新北市114年捕蜂捉蛇、動物救援及動物保護業務委託專業服務標案」的得標委外廠商，在4月5日於接獲民眾報案救援貓咪時，居然以捕蛇夾夾住貓的脖子，涉及虐待動物，引發愛貓人士撻伐，並將影片上傳臉書，該影片上傳後，該委外廠商老闆隨即在群組中要求員工檢舉影片，導致目前影片已被下架。但廠商公然違法，已經引發動保人士議論。

▲廠商用捕蛇夾夾住流浪貓的脖子後，將其拖行到安置籠內。

此外，吹哨者也指控，得標的卡巴迪亞公司一名督導，因為交接時，嫌棄動保處給予的公務車車況不佳，竟當眾推擠承辦業務的動保處公務員，並作勢毆打對方，過程全部被人拍下。

吹哨者續指，新廠商與楊處長為舊識，處長為新廠商創造得標機會，竟縱容一名約聘的陳姓動保員，在超過百人的群組內霸凌舊廠商員工，指責廠商沒做好，讓員工及廠商怨聲載道。

▲新北市動保處廠商爆出虐貓、霸凌等爭議，處長楊淑方（右）被指控護航包庇。左為新北市長侯友宜。

不僅如此，日前有公民團體赴新北市府開記者會，表示動保處委外的獸醫幫一隻從高處摔落、龜殼破裂受重傷的烏龜救援，作法是用工業用螺絲釘釘穿龜殼，引起爭議。動保處解釋，獸醫相關處置並無不當，但公民團體負責人表示，楊處長未利益迴避，竟主動把他的電話直接提供給該名獸醫，害他被打電話嗆聲。

針對指控，新北動保處長楊淑芳表示，接獲廠商疑似不當對待貓隻檢舉，已進行調查，並依合約對其進行扣款，也會依《動保法》處置。另督導遭指控與公務員口角，出手推擠等狀況，楊淑芳表示，現場並未爆發肢體衝突，當事督導已離職，後續也要求廠商針對內部管理檢討。

▲陳姓動保員遭控在動保處群組內，用嘲諷羞辱的言語霸凌舊廠商員工。

楊淑方指出，標案符合《採購法》，採最有利標，一切合法、合規，絕無護航特定廠商。舊廠商指控遭霸凌，是因其未按照契約購買高空救援設備，同仁質疑其作法，而引發口角，她發現後也出聲制止。至於公民團體指控洩漏電話給被檢舉人，楊淑方說，獸醫及公民團體都是站在保護動物的初衷，她為了要讓雙方溝通，才將動保團體發的採訪通知轉給獸醫師，並未洩漏個資。

楊淑方補充說，「以上幾件事件都是廠商人員沒有將事情處理好，凸顯出新、舊廠商間彼此糾葛和矛盾而衍生事端，基於站在照顧勞工、保護動物立場，本處不反對現有廠商延攬聘用舊廠商員工，但人員的教育訓練以及案件品質仍須要做到位，除依照合約罰款，也將更嚴謹要求廠商做好管控辦理案件品質。」

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