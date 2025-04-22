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包商「捕蛇夾拖行流浪貓」動保處竟包庇　吹哨者揭隱情

廠商用捕蛇夾夾住流浪貓的脖子後，將其拖行到安置籠內。（讀者提供）

▲廠商用捕蛇夾夾住流浪貓的脖子後，將其拖行到安置籠內。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本月5日，民眾通報新北市動保處，新莊有隻流浪貓蜷曲在路邊，非常危險，動保處隨即指派承攬動物救援的廠商前往搭救，沒想到工作人員抵達後，竟用捕蛇夾夾住貓的脖子拖行，流浪貓痛苦掙扎，路過民眾見狀一陣驚呼，用手機拍下畫面，並上傳至臉書愛貓社群，引發愛貓人士撻伐，痛批動保處虐待動物。

廠商得知影片引發爭議後，非但沒有檢討，還企圖滅證。知情人士A先生告訴本刊，廠商特別在工作群組中要求員工向臉書檢舉，把影片下架，但政府委外包商公然違法，已經引起動保團體關注。

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新北市動保處廠商爆出虐貓、霸凌等爭議，處長楊淑方（右）被指控護航包庇。左為新北市長侯友宜。（翻攝新北市動保處官網）

▲新北市動保處廠商爆出虐貓、霸凌等爭議，處長楊淑方（右）被指控護航包庇。左為新北市長侯友宜。

A先生指出，這家名為「卡巴迪亞」的公司，是新北市動保處今年度「捕蜂捉蛇、動物救援及動物保護業務委託專業服務標案」的得標廠商，今年1月底就發生過問題。該廠商1名督導，在板橋動物之家進行交接時，嫌動保處交付的公務車車況不佳，竟當眾與承辦公務員發生衝突，過程全被拍下。

針對動保處（圖）爆發的種種爭議，投訴人認為新北市府應介入調查釐清。（翻攝新北市動保處官網）

▲針對動保處（圖）爆發的種種爭議，投訴人認為新北市府應介入調查釐清。

影片顯示，廠商督導不滿公務員說他態度差，跳針質問對方：「你剛罵我什麼？」該公務員大聲回說：「你態度很差啦！」督導聽完伸手推了公務員一把，還作勢要毆打對方，後被旁人攔阻，公務員怒批：「廠商這麼囂張啊！」

為何廠商爆發多次爭議，動保處卻輕輕放下？A先生說，因為廠商跟動保處長楊淑方有交情，大家都知道，才會敢怒不敢言。


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