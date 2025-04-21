生日當天返回地球！　美國現役最老太空人搭俄飛船著陸

▲美國太空人佩蒂特，正巧在70歲生日當天返回地球。（圖／取自NASA）



記者王致凱／綜合報導

美國現役最年長太空人佩蒂特（Don Pettit），20日搭乘俄國飛船從國際太空站返回地球，乘登陸器降落在哈薩克境內。此次不僅是他生涯第四次太空任務，且當天正好還是他歡度70歲生日的日子。太空是美國與俄羅斯少數仍保持合作的領域。

綜合外媒報導，俄羅斯聯合MS-26號（Soyuz MS-26）登陸艙於當地時間20日上午6時20分，搭載三名太空人成功返回地球，其中包括美國太空人佩蒂特，以及兩名俄國太空人奧夫欽寧（Aleksey Ovchinin）和瓦格納（Ivan Vagner）。

美國太空總署（NASA）表示，三名太空人此次總共在國際太空站上度過220天，繞地球飛行3520圈，而這也是佩蒂特生涯中第四次執行太空任務，在他29年職業生涯中總計停留太空590天。

一般而言，太空人返回地球後都需要重新適應地球的重力，從美國太空總署公布的照片可見，登陸艙著陸後，救援人員先將佩蒂特抬至醫療帳篷，而佩特蒂對鏡頭豎起大拇指。美國太空總署表示，佩特蒂「返回地球後恢復良好，符合預期。」

近年由於烏克蘭衝突，莫斯科與華府的關係幾乎完全破裂，而太空研究是美國與俄羅斯少數仍保持合作的領域。在返回地球之前，國際太空站的指揮權已經移交給日本太空人大西卓哉。美國太空總署表示，太空人在國際太空站上研究水消毒技術，各種情況下的植物生長情形，以及微重力下物體的燃燒情況等。