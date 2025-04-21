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快訊／卓榮泰核定「880億因應美國關稅支持方案」　重點看這裡

▲▼卓榮泰17日出席「中華民國全國工業總會會員代表大會」。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰。（資料照／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院長卓榮泰21日正式核定「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，相關部會也公布支持方案的申請程序、條件及相關細節，以協助我國產業因應美方關稅政策影響。對此，行政院秘書長龔明鑫表示，本次調整特別提供雨天擴大撐傘，使企業因應衝擊的調度資金更為充裕，並放寬部分措施的申請資格認定，讓更多受美關稅政策影響的企業可以適用。

龔明鑫表示，原訂於4月14日公布有關880億「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」的細節內容，但由於美方實施對等關稅政策持續發展，因此各部會持續滾動式調整協助內容，同時為傾聽產業界的第一線意見，總統賴清德與嘉義的養殖產業業者、臺中的機械器具業者以及ICT產業代表進行座談。

此外，行政院長卓榮泰也親自走訪桃園、彰化、高雄、屏東、新北等地。龔明鑫說，院長深入產業現場與各類業者面對面交流，傾聽他們的實際挑戰與建言，展現政府高度重視第一線聲音、將產業需求作為政策調整與推動的核心依據。

龔明鑫強調，政府不僅著眼於因應短期世界經貿局勢的變化與衝擊，更著重擬定台灣中長期經濟發展策略與整體目標。因此延後一週公布，不僅是提供各部會更完整的準備時間，更是藉由與業界座談所蒐集的第一線建議，回饋至政策規劃中。

他說，這不僅有助於滾動式調整既有支持措施，更進一步推動雙向溝通，讓產業更清楚了解政府整體規劃方向，也讓政策設計更貼近實際需求。

對於支持方案調整的重點，龔明鑫說，首先在金融支持面向，政府一定會協助雨天撐傘，包含調整貿易融資利息減碼的措施內容，預估可讓獲得支援的企業家數增加到2.4萬家。

對於受美國對等關稅影響的事業，龔明鑫表示，針對既有案件的貸款提供期限展延，同時對新貸案件則簡化申請流程，雙管齊下來提供協助；至於農業金融，所提供的貸款支持方案，預估受益戶數可達1.56萬戶。

龔明鑫也指出，為了讓受影響的勞工衝擊減少，對於符合公告適用行業的事業若申請減班休息，可申請提供對勞工薪資差額的補貼。而對於外銷貸款優惠保證和中小微企業貸款加碼的申請資格也進行放寬，只要今年一定期間的營收相較去年同期、去年下半年月平均或今年1至2月衰退達10%，皆可申請。

龔明鑫表示，對於研發轉型補助的申請，也增加受美關稅影響的積極資格認定，讓更多遭到本次關稅政策波及的業者可以適用，獲得及時的支持。

最後，龔明鑫提到，有關9大面向與20項措施的相關細節，卓榮泰已要求各相關部會對外持續說明，除已於4月8日成立190線的服務諮詢專線，也將持續協助產業界及國人迅速掌握支持方案。

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