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進電影院「看過最好看的國片？」　一票人點名這部：窒息感太真實

▲▼微解封第二天，台北市多數電影院選擇在今天重新開門營業。傍晚下班時間，信義威秀影城「黑寡婦」新片上映，不少上班族一下班就趕過來看今年暑假強檔片。（圖／記者湯興漢攝）

▲許多人點名《咒》。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

很多人喜歡看電影，不過隨著串流平台越來越普及，去影廳看電影的人也漸漸變少，有網友表示，以前國片沒人要看，後來2008年開始國片復甦，看電影成了國民運動，好奇大家在戲院看過最好看的國片是哪部？對此，許多網友點名，全台破1.7億票房的恐怖電影《咒》，「近幾年最好看的恐怖片」。

有網友在PTT發文，「大家去電影院看過最好看的國片是？」早期國片並不受歡迎，當時朋友邀約去看國片，大家興趣缺缺，幾乎沒有人願意去。2008年是國片的復興之年，許多優質的台灣電影陸續上映，吸引了大量觀眾進入電影院觀看，看國片幾乎成了全民運動，「看國片=潮，大家還記得去電影院看過最好看的國片是哪部呢？」

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貼文曝光，最多人提到的前三名作品分別是《咒》、《賽德克巴萊》以及《KANO》，「咒，光那個視覺停留效果就太神了」、「我也給賽德克巴萊，雖然有幾幕很瞎」、「賽德克巴萊吧，成本在燒」、「咒，以為台灣鬼片復興了，然後就沒有然後了」、「絕對是咒」、「KANO看了很感動」、「近幾年就是咒了」、「咒，窒息感真的太真實」。

另外也有網友推薦，「目擊者這部也很讚」、「九降風有點可惜，沒賺到海角紅利」、「就以只看一次的氛圍感：海角七號」、「那些年，我們一起追的女孩，首輪7刷」、「孤味，可能跟家族經歷類似，所以莫名其妙從頭哭到尾」、「推血觀音」、「有印象的是紅衣小女孩」、「不能說的秘密，現在電視轉到都會看」。

▲▼《咒》全台票房破7500萬，榮登今年國片票房冠軍。（圖／牽猴子提供）

▲《咒》被稱作是「台灣恐怖片天花板」。（圖／牽猴子提供）

《咒》講述女主角李若男和朋友們組成「破鬼特攻隊」，沒想到觸犯可怕的禁忌，詛咒竟盯上她的女兒，為了拯救女兒，決定冒險重回禁地，找出詛咒的秘密。電影以「偽紀錄片」及互動形式，讓觀眾宛如身歷其境，尤其咒語「火佛修一，心薩嘸哞」更是十分洗腦，讓人看完久久難以忘懷

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