制定高溫假「還有點早」　彭啓明：要找更多科學證據才能判斷

▲近期天氣炎熱，高溫假議題再次引發討論。（圖／記者屠惠剛攝）



生活中心／台北報導

環境部擬於5月底邀集產官學研共同成立「抗高溫對策聯盟」，媒體關注是否制定「高溫假」，環境部長彭啓明今（21日）坦言現階段「還有點早」，希望把各種科學證據找得更充分才能做判斷。

為因應極端高溫可能衝擊，環境部擬與各部會、產學研單位組成「抗高溫對策聯盟」，由環境部綜整，推動跨領域、跨層級合作，目標最快在5月底前成立。

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根據中央社報導，彭啓明今天接受媒體聯訪時表示，因為氣候變遷，每年夏季都可能會更熱，抗高溫將是未來因應極端氣候的重要目標；過去因缺乏有效方法，環境部因此集結相關部會、產業及學界，共同組成聯盟。

彭啓明解釋，關於高溫的評估，一定要有一些方法學，例如幾度以上的高溫不適合勞動者在戶外工作，或是室內工作者也會遇到高溫，影響的條件是怎樣，每一個環節其實是非常慎密。

媒體詢問能否制定高溫假，彭啓明說，在台灣要放高溫假是非常困難的，因為台灣是海島，其實熱就是中午那幾個小時；但最近也會嘗試從健保撈資料，到底幾度、哪一種族群，會遇到什麼樣的危害，要了解更清楚一點。

彭啓明坦言，就目前來看要放高溫假「還有點早」，希望把各種科學證據找得更充分，才能夠做出判斷。

彭啓明說，成立聯盟是為了讓台灣面對高溫能有實際應對的作為，之後將不定期開會，就遇到的事件發動跨部會討論，因為目前高溫並沒有一個主責的部會，在氣候變遷下，環境部願意主動協助。