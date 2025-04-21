「最廢高鐵站」隱藏福利沒了！新制6月上路…旅運量恐再下滑

▲所有的高鐵車站中，以彰化站的旅運量最低，被網友封為「最廢高鐵站」。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

高鐵彰化站的平均日進出站是高鐵所有車站最後一名，被網友封為「最廢高鐵站」，不過因為周邊設有免費停車場，成為不少車主的「隱藏版福利」，然而因為違停亂象頻傳，縣府決定將自6月改成收費制，預估每日旅運量會再下滑。

高鐵彰化站每日平均進出站人次約4500人，是高鐵全線旅運量最低的站，但周邊設有3處免費停車場，每日可供400個免費停車位，卻常常出現違停亂象，許多車主找不到車位，又不願付費，乾脆直接停在人行道上，警方平均每天至少開出10張罰單。彰化縣警局交通隊也統計2024年全縣違規停車熱點，其中彰化高鐵站以841件違停紀錄高居冠軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《自由時報》報導指出，縣府決定將免費停車的福利收回，委由田中鎮公所在廣一停（站體北側）、廣三停（後站正前方）分別設收費停車場，廣一停可提供汽車101格、機車107格，廣三停可提供汽車42格、機車48格。

公所指出，目前已在停車場預定地拉封鎖線，也對長期佔用車位的汽車貼上「移車通知」，最遲可停到4月23日，至於未懸掛車牌的汽車將視為報廢車輛。停車場包商已進場施工，4月底可完工，5月試營運，6月開始收費。

消息一出，在PTT八卦板引發討論，網友紛紛表示：「沒人的站拆掉好嗎」、「沒有最廢，只有更廢」、「人少到罵髒話」、「省10分鐘搭高鐵到台中就還回去了，等於為了停免費車位跑去彰化搭車，現在福利沒有了，更不可能不去台中了」。

延伸閱讀

▸ 妹子看診脫褲檢查…M字腿狀態遭「健保卡放私密處拍照」 護理師揭真相

▸ 婆婆拜拜釀火災家燒一半 媳婦想拿回嫁妝周轉！但全被拿去付裝潢費

▸ 原始連結