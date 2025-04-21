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成醫×南光製藥×配客嘉三方攜手　打造醫藥業「綠色物流」新模式

▲回應世界地球日，成大醫院、南光化學製藥與迴圈物流新創配客嘉（PackAge+）21日上午於成大醫院聯合舉辦「永續迴圈包裝合作簽署發布會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲回應世界地球日，成大醫院、南光化學製藥與迴圈物流新創配客嘉（PackAge+）21日上午於成大醫院聯合舉辦「永續迴圈包裝合作簽署發布會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

醫藥業也能「走綠」！回應世界地球日，成大醫院、南光化學製藥與迴圈物流新創配客嘉（PackAge+）21日上午於成大醫院聯合舉辦「永續迴圈包裝合作簽署發布會」，宣示三方攜手推動台灣醫藥物流系統綠色轉型，寫下藥業永續發展的新篇章。

這場以「一個藥箱的迴圈旅程」為主題的活動，不只是一場簽署儀式，更像是一場對醫療、對環境、對社會三方承諾的實踐現場。由成大醫院副院長鄭修琦、配客嘉創辦人葉德偉、南光化學製藥副總經理陳本松代表三方簽署合作意向，見證「循環包裝」首度導入醫療物流體系的重要時刻。

▲回應世界地球日，成大醫院、南光化學製藥與迴圈物流新創配客嘉（PackAge+）21日上午於成大醫院聯合舉辦「永續迴圈包裝合作簽署發布會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

現場同步展示迴圈箱樣式與減碳運作模式，象徵從「一個藥箱不丟棄」開始，醫藥物流不再是耗材的消耗鏈，而是資

▲配客嘉執行長葉德偉，分享共創綠色供應鏈的願景。源重複使用的良善迴圈。透過這項系統，醫療配送所用的紙箱與塑膠緩衝材被替換為可重複使用、可追蹤碳排的循環箱，並交由在地庇護工場進行清潔維護，創造出兼具環保與社會責任的雙重價值。

「這是一個三贏的合作模式！」配客嘉創辦人葉德偉說道。曾為科技業多家半導體大廠設計客製化綠色物流方案的他，這次將創新理念導入醫藥產業，首度讓「藥箱也能回收再用」成為可能。「不只是藥品送達，連包裝都能減碳，是供應鏈永續轉型的一大步。」

根據國際研究，全球碳排中約4.4%來自醫療體系，如何減碳成為各大醫療機構的痛點與課題。成大醫院率先站出來，藥劑部主導規劃迴圈箱導入作業流程，從需求場景分析、配送動線設計，到回收系統建置，細膩整合醫院內部與供應端需求，讓系統上線能「無痛轉換」，更能被其他醫療院所借鏡參考。

對南光製藥來說，這一步也是綠色物流佈局的「最後一塊拼圖」。副總經理陳本松指出：「我們早在1997年就導入Non-PVC環保打點滴袋，也推出全國首款無塑毒點滴，如今藉由迴圈箱補上運輸端的減碳缺口，才能從製造到交付，全程實踐ESG。」

▲回應世界地球日，成大醫院、南光化學製藥與迴圈物流新創配客嘉（PackAge+）21日上午於成大醫院聯合舉辦「永續迴圈包裝合作簽署發布會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲循環包裝，直擊「一個藥箱的循環旅程」。

迴圈包裝採用再生材質製作，配合碳追蹤平台，即時記錄每一趟物流旅程所節省的碳足跡。而清潔、整理作業則交由南部在地庇護工場進行，讓身心障礙者得以參與社會，透過自己的雙手維護每個藥箱的潔淨與續命，也替自己爭取尊嚴與自信。
成大醫院鄭修琦副院長說：「永續不只是理念，更是行動。」他強調，醫療體系要真正做到社會責任，不只是醫病，也要醫地球。本次攜手製藥廠與環保科技業者共創的「迴圈箱大聯盟」，讓醫療、產業、公益三者共好共榮，開創台灣醫藥界ESG實踐的新局。

▲回應世界地球日，成大醫院、南光化學製藥與迴圈物流新創配客嘉（PackAge+）21日上午於成大醫院聯合舉辦「永續迴圈包裝合作簽署發布會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

未來三方也將深化合作、擴大場域應用，導入更多醫療單位與醫藥供應商，攜手建構「綠色醫療物流網路」，讓每一個被回收的藥箱，都成為改變世界的小小力量。

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