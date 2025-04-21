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百年粧佛世家傳承三代　西佛國「蔡心、蔡南山、蔡天民」故居掛牌

▲百年粧佛世家、西佛國傳人「蔡心、蔡南山、蔡天民」三代故居，21日上午正式掛牌，成為台南市文化局認定的第31號歷史名人故居，市長黃偉哲親臨掛牌儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲百年粧佛世家、西佛國傳人「蔡心、蔡南山、蔡天民」三代故居，21日上午正式掛牌，成為台南市文化局認定的第31號歷史名人故居，市長黃偉哲親臨掛牌儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

百年粧佛世家、西佛國傳人「蔡心、蔡南山、蔡天民」三代故居，21日上午11時正式掛牌，成為台南市文化局認定的第31號歷史名人故居，市長黃偉哲親臨掛牌儀式，讚揚蔡家三代深耕宗教藝術、薪火相傳，是台南文化資產保存的重要典範。

▲百年粧佛世家、西佛國傳人「蔡心、蔡南山、蔡天民」三代故居，21日上午正式掛牌，成為台南市文化局認定的第31號歷史名人故居，市長黃偉哲親臨掛牌儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲祀典大天后宮鎮南媽。（謝奇峰老師提供，下同）

▲1955年過年合照的老照片。（謝奇峰老師提供，下同）

西佛國，這家由蔡家經營的粧佛老舖，橫跨清末、日治、戰後三個歷史階段至今已百餘年，是台南唯一跨越三代仍持續創作的粧佛店，更是首次有祖孫三代同時被列入歷史名人，意義非凡。三代傳人蔡心、蔡南山、蔡天民不僅承襲泉州派木雕技法，更融合個人美學與信仰實踐，創造出獨具神韻的神像藝術，在台灣寺廟信仰系統中遍地開花。

▲百年粧佛世家、西佛國傳人「蔡心、蔡南山、蔡天民」三代故居，21日上午正式掛牌，成為台南市文化局認定的第31號歷史名人故居，市長黃偉哲親臨掛牌儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲祀典大天后宮鎮南媽。（謝奇峰老師提供，下同）

▲藝師蔡心。

蔡心，綽號「佛仔心」，是西佛國奠基者。他雖未受過正規學院派美術教育，卻能以敏銳的藝術直覺和對神佛的虔敬，開創出貼近人性又不失莊嚴的造像風格。戰後時期，府城多座聯境大廟爭相禮聘他製作二鎮神像，包括南廠保安宮的吳府二鎮、良皇宮的保生大帝、沙淘宮的太子爺、崇福宮的玄天上帝、南沙宮的黃府千歲等，遍及高雄、屏東、台東，甚至離島澎湖，都留有他的作品痕跡。

▲百年粧佛世家、西佛國傳人「蔡心、蔡南山、蔡天民」三代故居，21日上午正式掛牌，成為台南市文化局認定的第31號歷史名人故居，市長黃偉哲親臨掛牌儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲祀典大天后宮鎮南媽。（謝奇峰老師提供，下同）

▲蔡心改變了西羅殿二鎮廣澤尊王的新面相，如真人眼睛的內繪玻璃眼，栩栩如生。

其中最令人津津樂道的創意之一，是他重新詮釋西羅殿二鎮神明「廣澤尊王」的神容。原本童顏圓眼、帶酒窩的形象，經蔡心巧手雕琢與玻璃眼技術的導入，轉化為一位俊朗有神、炯炯有神的青年神像，不僅栩栩如生，更改變了二鎮神明的審美標準，也成為府城粧佛藝術的創新里程碑。

▲百年粧佛世家、西佛國傳人「蔡心、蔡南山、蔡天民」三代故居，21日上午正式掛牌，成為台南市文化局認定的第31號歷史名人故居，市長黃偉哲親臨掛牌儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲祀典大天后宮鎮南媽。（謝奇峰老師提供，下同）

▲藝師蔡南山。

▲百年粧佛世家、西佛國傳人「蔡心、蔡南山、蔡天民」三代故居，21日上午正式掛牌，成為台南市文化局認定的第31號歷史名人故居，市長黃偉哲親臨掛牌儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲祀典大天后宮鎮南媽。（謝奇峰老師提供，下同）

▲藝師蔡天民。

在佛教系統，蔡心的技藝同樣備受肯定。日治時期，他受邀修護台南竹溪寺佛像，結識住持捷圓和尚，戰後又因與其弟子、開元寺第二任住持眼淨和尚結緣，使得西佛國在佛寺界的名聲日益響亮。眼淨和尚多次推薦蔡心作品，讓其粧佛技藝進入高雄大崗山超峰寺等重要道場，並隨佛教信仰擴展至全台。

▲百年粧佛世家、西佛國傳人「蔡心、蔡南山、蔡天民」三代故居，21日上午正式掛牌，成為台南市文化局認定的第31號歷史名人故居，市長黃偉哲親臨掛牌儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲祀典大天后宮鎮南媽。（謝奇峰老師提供，下同）

▲府城四大名佛府城四大下大道良皇宮二鎮保生大帝。

▲百年粧佛世家、西佛國傳人「蔡心、蔡南山、蔡天民」三代故居，21日上午正式掛牌，成為台南市文化局認定的第31號歷史名人故居，市長黃偉哲親臨掛牌儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲祀典大天后宮鎮南媽。（謝奇峰老師提供，下同）

▲府城四大名佛崇福宮二鎮玄天上帝西佛國作品。　

文史工作者謝奇峰老師指出，蔡心的粧佛藝術不僅追求精工細緻，更強調神像的內在靈氣與視覺感染力，是府城粧佛史上重要的一頁。他跳脫傳統造像公式，將傳統與創意結合，為台灣留下珍貴的宗教藝術文化資產，是當之無愧的「府城之光」。

▲百年粧佛世家、西佛國傳人「蔡心、蔡南山、蔡天民」三代故居，21日上午正式掛牌，成為台南市文化局認定的第31號歷史名人故居，市長黃偉哲親臨掛牌儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲祀典大天后宮鎮南媽。（謝奇峰老師提供，下同）

▲祀典大天后宮鎮南媽。

台南市文化局表示，蔡家故居的掛牌，不僅是對其藝術成就的肯定，也是台南在歷史名人保存制度上的一大進展。未來也將持續推動文化資產公開與教育推廣，讓更多人認識西佛國的精神與貢獻，讓百年工藝的火炬照亮更多人的心靈。

▲百年粧佛世家、西佛國傳人「蔡心、蔡南山、蔡天民」三代故居，21日上午正式掛牌，成為台南市文化局認定的第31號歷史名人故居，市長黃偉哲親臨掛牌儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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