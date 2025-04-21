北市復興實中驚傳3人中毒送醫！疑瓦斯外洩　校方緊急說明

▲北市復興實中的餐廳疑似發生瓦斯外洩。（翻攝自Google Maps）

圖文／鏡週刊

台北市大安區私立復興實驗中學今（21）日上午驚傳疑似瓦斯外洩，3名在地下室餐廳工作的廚工出現暈眩等身體不適症狀，緊急送往仁愛醫院救治。經檢查後皆無大礙，初步排除一氧化碳中毒，校方認為可能是空氣流通不良導致不適。

復興實中表示，今天清晨6時，餐廳開始準備早午餐，至上午8時左右，有3名廚工表示感到頭暈、呼吸不順，血氧濃度分別為91%、94%與96%。學校立即通報醫護並送醫，同時請大台北瓦斯公司到校檢測。

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其實早在上週五（17日），餐廳就曾有員工反映聞到疑似瓦斯味，經瓦斯公司檢查，發現一處管線接口滲漏並即刻完成修復。當日與昨日的檢測均顯示未有異常狀況。校方也強調，鍋爐功能正常，沒有安全疑慮。

對於今天的事件，瓦斯公司再度到場檢測，並未發現瓦斯外洩現象。校方研判，可能因地下空間通風不良，才導致廚工身體不適，現場經緊急排氣後，餐廳與廚房均恢復正常運作。台北市教育局也已介入調查，後續將持續關注校園安全問題。



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