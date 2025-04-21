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懷孕確診卵巢癌！醫將「子宮+胎兒」移出體外切腫瘤　成醫學奇蹟

（示意圖／pixabay）

▲醫療團隊將裝有胎兒的子宮從腹部取出，再切除子宮後方兩個卵巢上的癌細胞。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

英國牛津的約翰拉德克利夫醫院（John Radcliffe Hospital）近期完成一場極為罕見的高風險手術，醫療團隊讓一名嬰兒「出生兩次」，只為了治療母親的卵巢癌，後續手術也十分成功，母子均安。

根據《每日郵報》報導指出，32歲的露西（Lucy）在懷孕第12週時進行例行性超音波檢查，沒想到意外發現卵巢癌的存在，醫療團隊評估，如果拖至分娩後再治療，恐將危及露西的生命。但由於懷孕已進入中期，無法進行傳統腹腔鏡手術，最終決定實施一項極具挑戰的手術方案。

這個十分特異的手術是在懷孕第20週進行，主刀醫師馬吉德（Hooman Soleymani Majd）率領15人醫療團隊，將露西的子宮連同尚在其內的胎兒拉弗提（Rafferty）自腹腔取出，為的是能清除位於子宮後方、卵巢周圍的癌細胞。

子宮在取出過程中依然與子宮動脈連接，以維持胎兒的血液與氧氣供應，並包裹於無菌溫鹽水袋內保持溫度與濕度，模擬體內環境。整個手術持續約五小時，子宮在體外維持兩小時，兩名醫護人員全程手持子宮並監控胎兒生命徵象，每20分鐘更換一次鹽水袋。

腫瘤樣本經病理學家確認後，確認為第二期狀態，這也代表著癌細胞已侵犯卵巢周邊組織。由於難度高，此次手術是馬吉德從醫以來最複雜的手術。他先前僅執行過四次類似手術，皆為第一級腫瘤。

但好在，這次手術最終大功告成，不僅成功避免癌細胞擴散，還讓露西的胎兒得以安全保留。手術後，露西的子宮被溫和地放回體內。

後續露西在2025年1月底順利產下拉弗提，出生時體重6磅5盎司。幾週後，她帶著孩子回到醫院向主刀醫師致謝。醫師表示「感覺就像我早已見過他」，並坦言這是他少見且非常有情感牽動的經驗。

對露西與其丈夫、42歲音樂人亞當（Adam）而言，這名孩子是來之不易的奇蹟。亞當曾於2022年11月接受朋友捐腎進行移植，才能以健康的姿態成家。他曾參與英國ITV節目《The Voice》，如今將於7月參加在牛津舉行的英國移植運動會。他形容抱起拉弗提的那一刻「彷彿一切努力都有了意義，是人生最神奇的時刻」。

露西坦言，雖然自己毫無症狀，但能在早期診斷出卵巢癌並成功治療，讓她感到非常幸運。這種疾病每年影響英國約7,000名女性，其中三分之二是在病情晚期才被確診，導致治療更為困難，每年有超過4,000人死於此病。此次手術不僅成功延續了母子的生命，也為類似病例開創極為珍貴的臨床經驗。

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