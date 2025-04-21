好市多「神奇水果回歸了」　會員喊超甜：搬了1箱

▲奇異果外觀非常飽滿大顆。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

老少咸宜的營養水果上架了！有網友直呼，好市多最近終於販售紐西蘭黃金奇異果，一箱799元有18顆，非常飽滿大顆。文章曝光後，不少會員都已購入，「可以買！超甜」、「高雄大順店搬了一箱18顆的」。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》分享，美式賣場終於上架一年一度的神級水果，「紐西蘭陽光金圓頭產季又開始了！」據了解，今年奇異果一箱18入，價格為799元，平均一顆約44元。

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底下網友紛紛喊買，「可以買！超甜」、「今天在內湖店已購入超大顆的、還是紐西蘭的最好吃」、「昨天高雄大順店搬了一箱18顆的」、「今年一盒799元」、「現場看真的蠻大的」、「我前天在市場買25入650元，好市多的應該蠻大的」、「平均一顆40幾元」、「紅色奇異果也很好吃」。

說到奇異果正值產季，最近也有網友分享，全聯有販售寶石紅奇異果，4顆特價99元，同時也比較寶石紅與黃金奇異果的差異，外觀同樣摸起來滑滑的、沒什麼毛，切下去皮很軟，以為不用削皮，「連皮吃了一塊，欸...還是必須要削皮！」

該網友繼續說，「口感不錯，不酸，也蠻甜的，4顆99元有些小貴，但是我喜歡，會再回購！」

▼寶石紅奇異果期間限定開賣。（圖／記者林育綾攝）

