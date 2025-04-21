三代同陣百年傳承！　新化「拍面宋江陣」登錄市定無形文化資產　

▲台南市長黃偉哲親頒無形文化資產登錄證書予朝天宮代表，表彰百年宋江陣傳承不輟。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

夜色中鼓聲震天、陣頭起舞，台南新化頂山仔腳朝天宮迎來一場別具意義的慶典，適逢天上聖母聖誕平安宴，台南市長黃偉哲親臨廟埕，親手頒發「新化頂山仔腳朝天宮拍面宋江陣」無形文化資產登錄證書，肯定廟方對民俗文化的長年耕耘與不懈傳承，市議員李偉智、餘柷青一同見證歷史性時刻。

「文化資產不是博物館裡的標本，而是活生生的生命力。」黃偉哲致詞時表示，此次登錄不僅表彰頂山仔腳宋江陣的文化價值，更彰顯社區在民俗傳承上的深厚實力。他強調，唯有社區的參與與投入，文化的火種才能代代相傳、持續發光。

拍面宋江陣創立於光緒18年（1892年），至明治37年（1904年）朝天宮重建後成為當地重要陣頭，自日治時期即參與建醮、遶境等宗教盛事，迄今已逾130年歷史。即便頂山仔腳社區僅百餘戶人家，出陣機會有限，但「三代同陣」的傳承精神從未斷絕。耆老以一對一教學傳授陣法、兵器技藝、臉譜繪製與服裝儀軌，搭配影音紀錄保存，使該陣維持高度文化延續性。

這支陣頭不僅技藝繁複，儀式更是完備，成員出陣前需貼符、佩八卦符、行過爐儀式，並著草鞋、紅褲與紅巾，象徵守護與神聖。而「顧大嫂、孫二娘、扈三娘」3三位由男性扮演的女性角色，也讓人一窺古代民間戲陣的巧思與傳統性別觀的文化趣味。

陣式方面，從「日月陣」、「羅經陣」、「八城鎮」到「小西湖」等十餘套戰陣完整傳承，包含「時遷對打」等經典段落，呈現出高水準的演陣技巧與節奏美感。更珍貴的是，陣中仍保存昭和年間由首任館東長郭萬物手繪的陣法圖手稿，為後人研究提供珍貴史料。

台南市文化局指出，儘管頂山仔腳地處偏遠，卻展現出強大的文化凝聚力與自信心，這次能成功登錄為市定無形文化資產，是地方與政府攜手守護文化的成果。未來將透過制度性保護與資源挹注，持續推動文化永續與在地傳承，讓這項深具歷史意義的陣頭文化，走得更遠、流傳更久。