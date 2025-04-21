新北市美術館開館活動「建築光雕」　三部曲4／26～6／1精采登場

▲新北市美術館開館系列活動－建築光雕展演，將從4月26日至6月1日精采登場。（圖／新北市政府文化局提供，以下同）

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新北市文化局4月26日至6月1日將於美術館戶外園區，舉辦連續六個週末的新北市美術館開館系列活動，內容包括表演節目、主題市集與建築光雕。其中建築光雕結合科技與藝術、建築與自然，以夜間光影作為展演載體，呈現美術館建築的生命力與創造性。建築光雕由光雕大秀《共生的呼吸》、品牌動畫《全民的美術館》以及建築美學式《流動的畫布：色彩詩篇》三大單元組成，透過光影敘事與多感體驗，邀請市民共感新北市美術館作為全民共享藝術場域的開放精神。

新北市政府文化局表示，建築光雕以傾聽生機為策展主題，呼應美術館與三鶯文創整合的策劃脈絡，連結新北各區文化廊帶，建構藝術與環境兼容的文化生態系。透過光影技術將新北市美術館建築幻化為巨型畫布，營造夜間美術館嶄新體驗，使藝術得以跨越展牆、進入社區、走進生活，進一步實踐美術館「開放、共感、創新」的核心理念，展現新北城市美學新風貌。

此次建築光雕展演由「豪華朗機工」擔任總編導，邀集專精製作統籌、影像與音樂創作、與硬體技術的多支頂尖團隊共同創作，包括「孵一間有限公司」、「玖格設計」、「三頁文有限公司」、「必應創造」與音樂製作人謝宗翰，以美術館建築為出發點，藉由光雕大秀《共生的呼吸》、品牌動畫《全民的美術館》以及建築美學式《流動的畫布：色彩詩篇》三大單元，打造總長30分鐘的光雕藝術盛宴。

光雕大秀《共生的呼吸》共分為六段章節，將建築化身巨型動態視覺藝術載體，內容從建築誕生、自然交會、環境對話到未來願景，透過投影、燈光與音樂交織，呈現美術館作為有機體的生命節奏，回應自然與人文的共生思維；品牌動畫《全民的美術館》，則以「打開、移動、跨越、連結」為主題，打造四段各30秒的精緻動畫短片，展現新北市美術館作為城市文化中樞的多重意涵。動畫風格融合建築輪廓與動態圖像，象徵藝術場域與市民情感的連動，並展現全民共創共感的文化願景；建築美學式《流動的畫布：色彩詩篇》以新北市的天光地景色彩為靈感，為美術館披上流動的光影新衣，藉由五段視覺詩篇，描繪從清晨到黎明的色彩轉變。光雕大秀以建築立面為畫布，展現建築隨著時間變化的詩意之美，象徵新北市美術館在地展開綻放多元的靈感脈絡，邁向世界、開展未來無限的可能性。

新北市美術館開館系列活動－建築光雕展演，將從4月26日至6月1日，在新北市美術館精采登場。開幕首周末(4/26、4/27)光雕大秀分別於晚間8點20分及7點播放，接續8點30分還有煙火秀，為城市夜空添上最華麗的色彩。品牌動畫與建築美學式則隨開幕活動輪番播映。平日週間與週末 (4/28至5/2、5/5至5/22、5/31、6/1），光雕大秀將每日播映三場，分別為19:00、19:30與20:00，搭配品牌動畫與建築美學式同步播放。每日整體展演時間為18:30至20:30，將依現場狀況進行彈性調整。

新北市美術館作為城市文化的新地標，藉由建築光雕展演重新定義公共藝術與觀眾的關係，以科技融合藝術，以夜晚為畫布，為民眾帶來嶄新的沉浸式觀賞體驗。透過開館系列活動開啟與社區、城市、市民的多重對話，歡迎大家一同前來感受光影流轉下的文化魅力，點亮屬於新北的藝術未來！因周邊停車空間有限，活動期間避免交通壅塞，建議多加利用大眾運輸工具前往，可搭乘台鐵至鶯歌站，從文化路出口步行約6分鐘即可抵達；或搭乘公車至「新北市美術館站」下車。

【新北市美術館開館系列活動】

日期：4/26、4/27、5/3、5/4、5/10、5/11、5/17、5/18、5/24、5/25、5/31、6/1

時間：15:00~21:00

內容：表演節目、建築光雕、燈光造境、主題市集

地址：新北市美術館戶外園區(新北市鶯歌區館前路300號)

【建築光雕展演】

展演期間： 4/26（六）至6/1（日）

展演地點：新北市美術館戶外建築立面

開幕週末（4/26、4/27）

光雕大秀：4/26 晚間20:20、4/27 晚間19:00

品牌動畫與建築美學式：每日搭配開幕活動播放

第二週末（5/3、5/4）

光雕大秀每日2場：19:00、20:30

品牌動畫與建築美學式：每日隨演出時段播放

平日週間及週末（4/28～5/2、5/5～5/22、5/31～6/1）

光雕大秀每日3場：19:00、19:30、20:00

品牌動畫與建築美學式：每日隨場次排定播放

※ 每晚展演時間為18:30至20:30，視現場情況彈性調整

特別提醒

5月23日至30日因配合2025雙北世界壯年運動會活動，光雕展演暫停播出。