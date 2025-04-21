娶錯人？22歲新郎驚見新娘是「45歲準岳母」傻眼　怒控遭設局

▲印度發生一起離譜的「娶錯新娘」事件。（示意圖，與當事人無關／Pixabay）

圖文／CTWANT

印度北方邦密拉特（Meerut）發生一起荒謬「娶錯新娘」事件。一名男子聲稱，他在婚禮當天才發現，迎娶的新娘竟不是原定的21歲女子，而是她45歲的母親，一氣之下報案控訴自己遭欺騙，但雙方經協調後已達成和解，風波也告一段落。

綜合印度媒體報導，22歲的男子阿齊姆（Mohammad Azeem），居住在密拉特的布拉赫馬普里（Brahmapuri），原訂於3月31日與來自沙姆利（Shamli）地區的21歲女子曼塔莎（Mantasha）結婚，婚事由他的哥哥納迪姆（Nadeem）與嫂嫂沙伊達（Shaida）協助安排。

然而，在婚禮儀式中，主持婚禮的穆斯林教士（Maulvi）卻在誓詞中提及新娘的名字為「塔希拉（Tahira）」，引起阿齊姆疑惑。直到他揭開新娘頭紗才驚覺，自己迎娶的竟是曼塔莎的母親，一名喪偶的45歲婦人，而非原先約定的對象。

阿齊姆還聲稱，婚禮當天，不明人士疑似在進行約50萬盧比（約新台幣19萬元）的金錢交易，且當他發現遭欺騙並表達抗議後，哥哥與嫂嫂竟威脅要以強暴罪名誣陷他。

此事驚動鄰里，阿齊姆於4月4日報案。但據當地警方說法，此事已在各方協商下達成和解。布拉赫馬普里地區警官阿斯塔納（Saumya Asthana）表示，「當事人之間已達成協議，阿齊姆也撤回報案，表示不再追究法律責任。」

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