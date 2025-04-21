426國民黨怎麼贏？　419凱道「顏值超頂」主持人回應了

▲「拒絕統戰，守護台灣」活動主持人、嘉義市議員顏翎熹擔任。（圖／翻攝YouTube／攝徒日記Fun TV，下同）



記者葉國吏／綜合報導

「拒絕統戰，守護台灣」大會19日在凱達格蘭大道舉行，活動主持人由「最美議員」、嘉義市議員顏翎熹擔任，高顏值、火辣身材引發話題，被許多網友說根本「不講武德」。對此顏翎熹也回應了。

在昨天的活動中，顏翎熹以露肩爆乳的造型登台，不僅吸引眾人目光，她流利且清晰的主持風格也讓網友們驚呼「太頂了」、「主持人就先贏一半了」。不少網友讚揚她顏值高、台風好、口條佳、反應快，直言「426凱道要找誰去比？」

顏翎熹在從政前，曾以藝名「Molly」擔任模特兒和實況主。2022年，她在網紅「小商人」的支持下，以無黨籍身份當選嘉義市東區議員，並因其高顏值和火辣身材被網友封為「最美議員」和「最胸議員」。不過，她已在2023年底改回本名顏翎熹。

對於網友的關住，顏翎熹20日也發文表示「我們站在一起，是因為想守護我們的家人、伴侶、孩子，以及我們想要的未來。是因為愛。」顏翎熹接受民視新聞網訪問時也強調「我們正在進行的，並不是一場政治鬧劇，更不是一場政治鬥爭，而是在實現民主自救。我們所做一切，只是想守護心愛的家人、伴侶、朋友、孩子，以及我們想要的未來，希望大家可以多多關注、參與二階段罷免。」