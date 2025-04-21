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24歲泰勒絲鐵粉忘記愛歌歌詞　一照腦斷層發現「出大事了」

▲▼ 美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國流行音樂天后泰勒絲擁有大批粉絲。（圖／達志影像／美聯社）

文／鏡週刊

24歲的漢娜愛爾蘭杜蘭多（Hannah-Ireland Durando）是一名來自美國北卡羅來納州的服裝設計師與演員，也是天后泰勒絲（Taylor Swift）的鐵粉。然而，有一天她驚覺忘記最愛的泰勒絲歌曲歌詞時，她自認情況不妙，經歷一番波折，最後在接受頭部電腦斷層檢查後，發現她罹患罕見的腦部疾病。沒想到看似微不足道的失常，竟成為揭開她健康問題的關鍵警訊。

綜合《時人》《每日鏡報》報導，杜蘭多自認是個外向、愛社交的「派對動物」，平時歡與三五好友共度電影之夜。然而，2024年2月某日清晨，她醒來後感到「對人生失去熱情」，而且變得嗜睡、情緒低落，甚至忘了自己最喜歡的泰勒絲〈Haunted〉的歌詞，她回憶道：「當時我開車上班，一路跟著唱，唱到副歌的時候腦子一片空白。」

起初，杜蘭多以為這是壓力或焦慮的正常反應，甚至認為這就是成長過程。後來她就醫，醫師僅將她頭痛、倦怠歸咎於女性生理變化或年齡因素，沒有進一步檢查，於是她服用抗焦慮藥物。到了2024年7月，她的體重莫名增加了13公斤，穿不下原本的衣物，失憶與情緒異常變得更加嚴重。即便如此，醫師仍把病因導向她的年齡和體重上，讓她感到越來越無助。

2024年8月的某一天，杜蘭多在工作中突然昏倒，且左耳劇痛、視線泛黃，甚至感覺喉嚨被掐住。送醫後進行腦部電腦斷層掃描，結果顯示她的左額葉（大腦中負責行為的部分）上有一個高爾夫球大小的腫塊。同年12月，杜蘭多被診斷出罹患一種稱為「腦部海綿狀血管瘤」（cavernoma）的罕見血管異常疾病，血管糾結可能引發出血、癲癇發作，甚至中風，當時她已出現腦出血症狀。

由於病灶位置敏感，無法以手術移除，杜蘭多至今仍需忍受劇烈的偏頭痛，還得定期接受職能治療來維持平衡能力。她坦言：「我現在過著謹慎而充滿不確定的生活，隨時可能中風、語言障礙或記憶力喪失。」面對生理與心理的雙重考驗，杜蘭多希望分享自己的經歷，鼓勵更多女性堅持為自身健康發聲，她說：「我多麼希望當初能更早堅持，不再被忽視。」

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