洗過的米放冰箱！他曝詭異顏色受封「絕命毒師」　網嚇爛：吃了見祖宗

▲網友洗了太多米，就把剩下洗過的米冰進冰箱，沒想到幾天後一看讓他嚇壞。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

食安問題時有所聞，不少人寧願自備三餐也不敢吃外食，不過「自己煮」真的比較安全嗎？這恐怕得打上個大問號。一名大陸網友透露，自己因為洗了太多米，於是就把剩下的生米冰進冰箱裡，怎料幾天後他拿出來一看當場驚呆。照片曝光後，網友全都看傻，紛紛封他為「製毒高手」。

大陸一名網友在社群平台以「淘過的米怎麼變成這個顏色了？」為題發文，表示之前煮飯時，他沒拿捏好份量，失手多洗了一碗米，但又不想浪費，於是便將洗過的米盛起來放冰箱冷藏，沒想到冰著冰著就忘記了。

▲洗過的生米冰在冰箱，竟變成五顏六色。（圖／擷取自微博）

原PO透露，近日他突然想起冰箱裡還有生米，拿出來一看，畫面令他超震撼，「怎麼那麼彩色啊，還有點好看，又橘又黃又紫」，米粒的詭異顏色讓他直呼不敢碰，「感覺有劇毒！」

貼文曝光後，引起網友留言熱議，「這是真的有劇毒，包死的」、「不是一般的劇毒，黃麴黴素一克就能直接見祖宗」、「拜你所賜，我頭回看到黃麴菌素具象化」、「上次吃這個的網友墳頭草都2公尺高了」、

也有不少人調侃，原PO是製毒高手，「哥們兒養出蠱了」、「某種意義上也是有天賦啊」、「製毒藥的一把好手」、「絕命毒師」、「重生之我在現代當歐陽鋒？」、「潘金蓮要是知道就不用買砒霜了。」

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