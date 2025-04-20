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高雄人力挺遭砸飯糰店！「新台幣下架」塞爆店門　驚人人潮曝光

▲▼高雄人力挺遭砸飯糰店，直接把門口塞爆。（圖／翻攝臉書／高雄美食地圖）

▲高雄人力挺遭砸飯糰店，直接把門口塞爆。（圖／翻攝臉書／高雄美食地圖）

記者柯振中／綜合報導

高雄日前發生飯糰店遭砸事件，女房東因眼紅生意太好、想調漲房租或收回自己做，進而情緒失控砸店，導致日本籍老闆及台籍妻子被迫要找新地點營業。消息曝光後掀起大量討論，許多高雄人20日立即前往力挺，飯糰店也因此被大量民眾擠爆。

這間飯糰店位在高雄市鼓山區，日籍老闆樋口先生與台籍妻子張女簽約租下店面後，生意經營得有聲有色。沒想到邵姓女房東見狀眼紅，一口氣將房租調漲至2倍，否則就退租，更是誇口因為房子地段好，所以2人才有辦法做生意。

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邵女眼見對方不從，日前更是情緒失控，直接在店門口砸店，還導致樋口先生因此受傷，雙方互相提出了告訴。由於遭到房東騷擾，張妻無奈之下，在IG上訴說心聲，並坦言要另覓新地點營業，讓許多高雄人感到不捨。

▼高雄人力挺遭砸飯糰店，直接把門口塞爆。（圖／翻攝臉書／高雄美食地圖）

▲▼高雄人力挺遭砸飯糰店，直接把門口塞爆。（圖／翻攝臉書／高雄美食地圖）

根據臉書社團「高雄美食地圖」的資訊，高雄人得知飯糰店的遭遇後，自主發起「新台幣下架」的行動，將飯糰店擠得水洩不通。

畫面當中可以看見，雖然店門口尚未清理完畢，但是民眾們並不在意，仍舊排隊守候在店門口外，將高雄人的熱情展露無疑。

貼文至今已收穫超過2萬讚，大量民眾留言力挺，「惡房東，丟台灣的人臉。以後開什麼店都不要去」、「以前住那邊天天經過都沒人，新聞說這邊生意好我還驚訝了一下，看來有機會得試試」、「高雄是很有人情味的」、「老闆加油，希望大家要記得這家飯糰的原店址，不要再誤闖了。」

 
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