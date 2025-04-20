陸「最高爛尾樓」117大廈　工程停擺10年「終於要復工」

▲117大廈「爛尾」近10年終於要復工。（圖／翻攝紅星新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

天津「117大廈」號稱「中國北方第一高樓」，但2015年9月結構封頂之後，就因股權轉讓停工，淪為爛尾樓。相隔近10年，這棟爛尾樓傳出將於本月復工，並計劃在2027年4月竣工。

根據《紅星新聞》報導，天津「117大廈」已正式取得《建築工程施工許可證》，許可證上記載的施工時間為2025年4月30日至2027年4月30日。

許可證上也顯示，「參建單位」共有4家主要公司，分別為：北京市勘察設計研究院有限公司（勘察）、華東建築設計研究院有限公司（設計）、中建三局集團有限公司（施工）、上海市建設工程監理咨詢有限公司（監理）。

此次復工的項目分別是117塔樓（地上面積369380平方公尺，地上層數117層），商業廊（西裙樓，地上面積為26650.3平方公尺，地上層數共3層），商業廊（東裙樓，地上面積為21989.7平方公尺，地上層數共3層）。

天津「117大廈」因擁有117層樓而得名，結構高度596.5公尺，是中國大陸超高層建築中，結構高度最高的建築物，號稱「北方第一高樓」。

「117大廈」2008年開工，投資該項目的高銀地產集團2015年遭遇財務危機，大樓在2015年9月封頂之後，工程就因資金短缺停工，10年來經歷了多次停工、復工、缺資金、轉讓等情況，令該棟大樓成為大陸最知名的一棟「爛尾樓」。