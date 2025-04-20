音浪襲台東！電音派對E-TIYALAND熱力引爆森林公園

▲台東電音派對打造最強音樂能量。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

燈光、音浪與節奏點燃夜空，台東森林公園於19日晚間化身為大型戶外電音舞台，第五屆「2025 MONSTER E-TIYALAND」台東電音派對盛大舉行。這場活動已連續第三年落腳台東，結合國際級DJ陣容與多元互動體驗，吸引來自全國各地的樂迷熱情參與，讓台東在音樂與文化之中展現新能量。

本屆派對自午後兩點一路嗨翻至晚間十點，現場不僅設有草地電音主舞台，還結合創意市集、即時紋身、泡泡秀與氣球互動舞蹈，讓民眾沉浸於音樂與視覺交織的歡樂氛圍中。台東縣長饒慶鈴也親臨現場，感謝全台樂迷的到來，並表示電音派對是台東文化創意的重要展演場域，期望透過此活動持續打造台東成為充滿活力的音樂城市。

今年卡司陣容國際級別，邀請來自韓國、被稱為「電音和尚」的DJ日進大師，與有「音樂魔術師」之稱的韓國鬼才DJ JASON共襄盛舉。台灣本地也不遑多讓，DJ A-DA、甜心DJ Molly、台東之光DJ JANICE、動感女神DJ Victoria，以及連年入選PYRO百大MC的MC KTWO等實力藝人，接力登台炒熱現場氣氛。

值得一提的是，曾獲金曲獎原住民語歌手獎與評審團大獎的原住民歌手葛西瓦，也首度登上電音派對舞台。除了演唱經典作品，更與DJ JANICE攜手帶來跨界合作演出，將傳統音樂元素與電音節奏融合，引發現場觀眾熱烈迴響。

活動也邀請在地表演團體「海盜娛樂」參與演出，將原住民排灣族古調與現代嘻哈舞蹈融合，呈現專屬於台東的音樂風貌。而縣長饒慶鈴則化身神秘嘉賓驚喜現身舞台，與海盜娛樂同台演出饒舌曲目，展現對青年文化與創意表達的全力支持。

饒慶鈴表示，透過E-TIYALAND電音派對，台東不僅與國際音樂圈接軌，也為在地年輕人打造實現夢想的舞台。透過音樂、創意與文化的交融，讓全世界看見台東的純真、自由與熱情。

除了舞台演出，森林公園周邊也設有充滿趣味的「FUN MUSIC放肆市集派對」，包括即時紋身裝置、草地蹦野迪、泡泡秀、氣球舞蹈等，為派對注入更多互動與驚喜元素。活動融合音樂與生活美學，成功將2025年專屬於台東的電音風貌，生動呈現在大眾眼前。