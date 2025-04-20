看診脫褲！妹子M字腿「要拿健保卡合照」呆愣了　醫給1理由

▲醫師檢查私密處時，要原PO呈現Ｍ字腿，並拿著健保卡拍照。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

「這是正常的嗎？」一名女網友去看婦科，卻被醫師要求脫下褲子並呈現M字腿的時候，要她拿著健保卡合照，讓她當場愣住不知所措。文章曝光後，有網友透露，去治療皮膚、牙齒時，也曾被院方這樣要求過。對此，有護理師解釋，在傷口治療時會拍照沒錯，「只是因為你的部位在私密處才會覺得很奇怪」。

一名女網友在Dcard表示，日前因私密處不適前往一間診所就診，該診所雖不是標準婦產科，但設有感染科，想說也能處理相關問題，沒想到第一次看診就發生離譜情況。

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原PO崩潰透露，醫師在檢查時，要求她脫下褲子、擺出M字腿姿勢，接著還叫她把健保卡放在私密處上方並拍照，理由是要做紀錄，讓原PO當場愣住，因此求問「這到底正常嗎？」

文章曝光後，不少網友直呼太奇怪，「婦產科拍私處+健保卡，即便為了申請健保，我也不行...這個有其他替代方案，或可以自費不要拍嗎」、「就算是申請健保，拿證件與私密照合照，真的讓人很不安心欸」、「很不合理！為什麼要拍健保卡跟私密處」、「有點怪，要經過你同意才行」。

留言串中，有過來人也遇過回應，「曾經在皮膚科治療手心的病毒疣，也有跟健保卡合照」、「之前有看過治療牙齒的也是都有拍照」、「我去拔指甲，健保卡也有跟患部合照，我想這可能是當糾紛發生時，診所會需要自保的部分吧」、「之前在牙科做治療也有這樣過，說是要申請健保什麼的」。

下方有護理師現身解釋，「醫院診所都會拍照，一個護理師顧10-12人，通常要拍照建檔，會記得比較清楚，才不會搞混自己的病人，而且要上傳照片很快就可以完成，我在醫院跟耳鼻喉科診所都有工作過，只要有傷口或是需要拍照紀錄的任何東西都會拿健保卡一起拍，只是因為你的部位在私密處才會覺得很奇怪」、「醫院也會，只是都會跟病人先告知，像割下來的檢體也要用相機拍照」。