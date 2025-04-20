剛勝選1周！情報曝「厄瓜多總統恐被暗殺」　全國進入最高警戒

▲厄瓜多總統諾波亞面臨暗殺威脅，政府宣布國家進入最高警戒狀態。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）在4月13日的決選中獲勝。然而，這名連任總統除了被主要競爭對手龔薩雷茲（Luisa Gonzalez）指控「荒唐舞弊」，情報也指出他疑似面臨暗殺威脅。政府隨後在當地19日宣布國家進入最高警戒狀態。

據法新社報導，社群媒體本周流出一份被洩露的軍事任務報告，顯示有刺客從墨西哥及其他國家潛入厄瓜多，意圖對諾波亞發動「恐怖攻擊」。政府部門19日上午發布聲明，強調當局「強烈譴責任何針對共和國總統、國家當局或公職人員生命的意圖」，並證實全國已進入最高警戒狀態。

當局並未公開具體涉案組織與個人姓名，但聲稱這場陰謀與「在選舉中落敗的政治團體」共謀犯罪組織有關。此前，諾波亞在4月13日的決選中勝出，擊敗左派候選人龔薩雷茲。然而，後者拒絕承認敗選，批評選舉存在「荒唐的舞弊」，揚言將要求重新計票，並獲墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）聲援。

厄瓜多選舉委員會和國際觀察員否認了決選出現舞弊情事，但墨西哥和哥倫比亞至今尚未正式承認諾波亞的勝利，而厄瓜多政府的譴責聲明也令厄墨外交裂痕進一步擴大。墨西哥外交部在報導曝光後否認涉入厄瓜多內政，重申「不干涉原則」，並稱「墨西哥現在與未來都不會成為任何外國內部事務的來源」。

厄墨關係自去年以來已陷低潮，當時厄瓜多警方闖入墨西哥駐基多大使館，逮捕尋求庇護的前副總統，引發外交斷交。諾波亞預定5月24日正式就職，面臨整頓國內安全與重建政治穩定的艱鉅任務。該國年初因毒品集團爭奪走私路線而暴力激增，甚至一度達到每小時一宗謀殺案的驚人紀錄。