他回台灣「見店員結帳1畫面」跟進日本　大票人推爆：本該就這樣

▲日本人喊話，該讓年長店員坐著收銀。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

「讓她們坐著結帳，其實一點問題都沒有吧？」有日本網友直言，看到年長店員都只能站著結帳，讓他看了心疼不已，而旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」表示，這次回台灣，發現不少店家對自家店員非常友善，可允許他們坐著結帳，這現象非常值得推崇。文章引發大票網友也大讚，「本來就該這樣！」

一名網友在X（原推特）表示，「差不多也該讓超商或超市收銀員坐著結帳了，」因為每次看到像他媽媽年紀的店員，需長期久站收銀，總會讓他感到五味雜陳，「讓她們坐著結帳，其實一點問題都沒有吧？」

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該貼文被《魚漿夫婦》轉發到臉書粉專上，他提到，這次回台灣去買東西時，看到許多店家已經可以讓店員坐著結帳了，讓他大讚該作法非常值得跟進，「這樣真的很好呢，或是可以坐著休息也很棒！」

文章引來5千多名網友點頭贊成，「本來就該這樣，沒客人還一直站站給鬼看啊？還搞到自己靜脈曲張」、「支持+1，該對服務業人員友好」、「多年前到歐洲，發現他們的收銀員都坐著，覺得我們好像不怎麼友善」、「完全沒必要站著吧，記得小時候雜貨店老闆也都是坐在收銀台等結帳，怎麼一到超市時代就都是站著」、「現在已經都有自助櫃檯了」、「台灣很妙，可以接受的店員滑手機，不能接受坐椅子」。

但也有店員一臉無奈討拍回應，「我們店就站一整天，說坐著沒禮貌」、「有幹過服務業之類的就會知道，在老闆眼裡...坐著=你在休息=你很閒=你都沒在做事，可以坐著做的事情沒事幹嘛一定要站著」、「店裡有椅子，沒人的時候會坐，我有次坐椅子聊天，主管看監視器直接從附近分店衝過來罵人，說這椅子不是給你們坐的」。