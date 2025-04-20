上天入海都OK！　全球最大兩棲飛機「鯤龍」獲准進入市場

記者陳冠宇／綜合報導

大陸自主研製的大型水陸兩棲飛機AG600「鯤龍」，今（20）日獲頒大陸民航局型號合格證，這代表該機型的研製工作成功，並獲得進入市場的「准入證」。據報導，「鯤龍」是目前全球最大的兩棲飛機，可以執行滅火、物資轉送、通信中繼等多種任務。

▼大陸國產大型水陸兩棲飛機AG600。（圖／翻攝新華社，下同）

綜合《央視新聞》與《人民日報》報導，AG600飛機是為滿足大陸應急救援體系和自然災害防治體系建設需要而研製的重大航空裝備，是全球起飛重量最大的民用水陸兩棲飛機。

「鯤龍」同時具備飛機和船的特徵，能上天、能入海，最大起飛重量60噸，可載水12噸，最小平飛速度每小時220公里，最大實用航程達到4500公里，可以靈活執行滅火、物資轉送、通信中繼等多種任務，是一個多用途的大型航空裝備平台。

▼AG600可水陸兩棲。

AG600此次取得的型號合格證，主要用於證明航空器的設計符合適航標準。在獲頒型號合格證（TC）後，AG600還需要獲取生產許可證（PC）和單機適航證（AC），在交付給最終用戶後還需要對用戶展開人員培訓、維修培訓等方面的工作。

2009年，中國航空工業集團公司正式立項啟動AG600項目。2016年，總裝下線。2017年12月，AG600在珠海實現陸上首飛；2018年10月，在湖北荊門完成水上首飛。

▼AG600可用於滅火。