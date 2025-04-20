補教名師住安寧病房！兒求「爸爸的學生」分享故事：想傳達給他

▲爸爸曾在補教業任職。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

補教英文老師魏齊賢，因為癌末住進安寧病房，兒子在網路上發文，徵求被爸爸教導過的學生，分享與爸爸的互動故事，想要轉達給爸爸，貼文一出，湧入許多網友留言，還有其他補教名師也透露，曾跟魏老師共事多年，「他親切的態度與專業的教學，深得學生的喜愛。」

補教英文老師魏齊賢的兒子在Threads發文，爸爸曾任教於台北南陽街各大補習班，也曾在嘉義、台南、台中、竹山上過課，最活躍的期間是20年前。近來爸爸因為癌症末期，住進安寧病房治療，「如果演算法讓他的學生看見這篇貼文，歡迎留言和我分享他是一位什麼樣的老師，有沒有對你的人生或課業帶來什麼幫助，我會轉達給他」。

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貼文一出，不少學生留言，「魏老師是我生命中遇到教英文的文法最詼諧最風趣的英文文法老師，很感謝曾經渡過的歡笑的時光，20年光陰過去了仍然在心中有教室的歡笑聲，謝謝美好的記憶」、「謝謝魏老師，那時高三全科班的老師，雖然每次您的課是早八，所以我會偷打瞌睡，但您總是會努力講笑話讓我清醒」、「20年前補全科班，魏老師教授英文，當時四個科目的講義我現在只留下了英文，覺得自己以後應該會用到，需要查可以翻，而且老師編得太好了，我捨不得丟」。

有網友分享老師的暖舉，「每個禮拜從新竹交大要前往新營上課十分不方便，老師從台北下來專程下新竹載我，然後到新營上課，下課後再把我載回新竹。我因為剛進入補教業，懵懵懂懂，一路上來回超過五小時的聊天，每週聊，他是一個非常正派非常善良非常勤勞的老師，我很感謝他給我一個很好很好的榜樣」。

還有其他補教名師留言，「我是許可老師，我曾與你父親共事多年，他親切的態度與專業的教學，深得學生的喜愛，每次跟他在教休室閒聊，我都非常開心，而且獲益良多，當我在寫這段文字的時候，甚至可以憶起他的聲音，你必定以他為榮」。

李傑老師留言，「我是李傑老師，我和令尊魏老師有多年的同事情誼，但也10多年未見，看到這個消息，我非常震驚也非常難過！魏老師在我記憶中，是位陽光帥氣、風趣幽默、認真負責的好老師，對於學生的問題或亂魯，總能輕鬆的面對，真的是聰慧雙俱！」

▼被稱為「補習街」的南陽街。（圖／資料照）





