「1畫面」綠燈右轉被罰600元　駕駛傻眼！網吵翻：你賠更多

▲原PO收到600元罰單。（圖／翻攝爆料公社）



網搜小組／劉維榛報導

「守規矩開車也會被檢舉！」一名車主無奈表示，他綠燈右轉卻被後方檢舉，因此收到600元罰單，讓他氣憤直呼「已經不知道要怎樣守規矩開車了？」文章引發網友熱議，「這個被開單真的很冤枉」；也有人直言，轉彎本該養成先駛入外車道的習慣，否則被機車撞到，只會賠更多錢。

一名網友在臉書《爆料公社》指出，最近收到一張600元紅單，違規欄則寫著「在多車道右轉彎，不先駛入外側車道」。原因是他2月行經高雄左營區重信路與高鐵路口時，右轉未靠最外側車道，遭到後方民眾檢舉，這讓原PO難以接受。

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原PO說，該路段右側是路肩，又有計程車招呼站的停車格，打給警局投訴，卻得到「右側也是車道，要靠右行駛右轉」，讓他再度錯愕「已經不知道要怎樣守規矩開車了？」

底下網友熱議，「檢舉的人真的吃飽太閒！很有事」、「這個被開單真的很冤枉」、「檢舉的人自己應該也是違規了」、「台灣道路設計跟法規。很多都很有問題」、「我天天在這 去架個錄影機，一天可以檢舉好幾百台這樣轉，順便來個科技執法，專門抓沒靠右右轉跟靠右左轉，政府整個營收大增」。

不少車主糾正並建議，「看起來不是路肩，是10公分寬的快慢車道分隔線」、「很遺憾，但是它真的是慢車道，地上的線很明顯是細的」、「右轉不管如何先貼右就對了，這樣也可以減少被鑽車縫撞上的風險」「這T字路口只能左右轉，你要右轉還不開去慢車道右轉...偏偏要在最內側車道右轉，只能怪你自己」、「養成關門右轉的習慣吧！要不然機車真的會被你嚇死，車速很快的猴子騎車過去撞到，你賠更多」。

道路交通管理處罰條例48條指出，汽車駕駛人轉彎或變換車道時，有下列情形之一者，處新臺幣600以上1800元以下罰鍰，如下：

一、不注意來、往行人，或轉彎前未減速慢行。

二、不依標誌、標線、號誌指示。

三、行經交岔路口未達中心處，占用來車道搶先左轉彎。

四、在多車道右轉彎，不先駛入外側車道，或多車道左轉彎，不先駛入內側車道。

五、道路設有劃分島，劃分快、慢車道，在慢車道上左轉彎或在快車道右轉彎。但另設有標誌、標線或號誌管制者，應依其指示行駛。

六、轉彎車不讓直行車先行。

七、設有左、右轉彎專用車道之交岔路口，直行車占用最內側或最外側或專用車道。