搭郵輪遲到30分鐘「船長霸氣直接開走」！2旅客當場傻眼

▲2名女乘客眼巴巴看著郵輪駛離碼頭。(圖/翻攝自TikTok)

圖文/CTWANT

皇家加勒比(Royal Caribbean)旗下郵輪「海洋詩號」(Rhapsody of the Seas),於3日在加勒比海航程中停靠聖基茨與尼維斯(Saint Kitts and Nevis)港口時,有2名旅客遲到超過30分鐘,郵輪直接選擇駛離碼頭,這2名乘客就這樣眼睜睜看著甲板上的乘客揮手告別、錯失登船機會。

根據《每日郵報》報導,從網路流傳的影片中可見,一輛黑色高爾夫球車疾駛至碼頭,車上載有2名旅客,當他們到達時,郵輪已緩緩駛離。

而這時候,甲板上的乘客發出口哨、鼓掌並高喊「再見」,以歡呼方式送別這對錯過登船時間的旅客。兩人面對這樣的場面顯得極為沮喪,只得重新搭上高爾夫球車離開碼頭。

有船上旅客的表示,郵輪其實已經等待等待兩人約30分鐘,已經超過了原本的出發時間,但因為等不到人,所以才收起登船橋並啟航。

報導中提到,該航程為七日南加勒比之旅,於3月30日自波多黎各(Puerto Rico)啟航,先後停靠美屬維京群島(US Virgin Islands)、荷屬聖馬丁(St Maarten)與聖基茨,接下來的停靠點則為巴貝多布里奇頓(Bridgetown, Barbados)。目前尚不清楚這對旅客是否在下個港口順利重新登船。

對於如何避免發生類似情況,美國郵輪旅遊部落客凱伊(Michael Kay)建議,旅客務必在離船後留意船上廣播資訊,確認返船時間,並建議最遲應於船預定離港時間前30分鐘返抵。他同時也建議,若參加岸上活動,最好透過郵輪公司直接預訂,避免因外部行程延誤導致無法趕回。

若不幸錯過船班,凱伊也提醒旅客事前備妥護照、駕照與銀行卡的照片,並記錄郵輪公司緊急聯絡電話、保險業者資料與當地使館聯繫方式,以利協助返船或尋求協助。

由於郵輪離港時程固定,不容旅客遲到而影響整體航程,因此類似情況在全球各地港口時有所聞。郵輪專家指出,所謂「碼頭奔跑者」的現象早已不罕見,許多旅客因為時間掌控不當,在奔赴碼頭時遭到其他乘客拍攝並上傳至社群平台,成為網路上的話題。

像是在2024年4月29日,一對來自美國鹽湖城(Salt Lake City)的高齡旅客理查(Richard)與克勞汀(Claudene),兩人因一場暴雨延誤抵達西班牙港口,錯過「Viva」號郵輪登船時間。雖然他們於傍晚6點10分抵達港口,但船已於6點準時啟航,無法登船。

延伸閱讀

▸ 北漂孤兒剛買房!女友就提議「反向入贅」 全場示警:請神容易送神難

▸ 超噁!男子常吃生魚感染「世界最大人體寄生蟲」取出還在蠕動

▸ 原始連結