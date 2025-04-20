搭郵輪遲到30分鐘「船長霸氣直接開走」！2旅客當場傻眼

▲2名女乘客眼巴巴看著郵輪駛離碼頭。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／CTWANT

皇家加勒比（Royal Caribbean）旗下郵輪「海洋詩號」（Rhapsody of the Seas），於3日在加勒比海航程中停靠聖基茨與尼維斯（Saint Kitts and Nevis）港口時，有2名旅客遲到超過30分鐘，郵輪直接選擇駛離碼頭，這2名乘客就這樣眼睜睜看著甲板上的乘客揮手告別、錯失登船機會。

根據《每日郵報》報導，從網路流傳的影片中可見，一輛黑色高爾夫球車疾駛至碼頭，車上載有2名旅客，當他們到達時，郵輪已緩緩駛離。

而這時候，甲板上的乘客發出口哨、鼓掌並高喊「再見」，以歡呼方式送別這對錯過登船時間的旅客。兩人面對這樣的場面顯得極為沮喪，只得重新搭上高爾夫球車離開碼頭。

有船上旅客的表示，郵輪其實已經等待等待兩人約30分鐘，已經超過了原本的出發時間，但因為等不到人，所以才收起登船橋並啟航。

報導中提到，該航程為七日南加勒比之旅，於3月30日自波多黎各（Puerto Rico）啟航，先後停靠美屬維京群島（US Virgin Islands）、荷屬聖馬丁（St Maarten）與聖基茨，接下來的停靠點則為巴貝多布里奇頓（Bridgetown, Barbados）。目前尚不清楚這對旅客是否在下個港口順利重新登船。

對於如何避免發生類似情況，美國郵輪旅遊部落客凱伊（Michael Kay）建議，旅客務必在離船後留意船上廣播資訊，確認返船時間，並建議最遲應於船預定離港時間前30分鐘返抵。他同時也建議，若參加岸上活動，最好透過郵輪公司直接預訂，避免因外部行程延誤導致無法趕回。

若不幸錯過船班，凱伊也提醒旅客事前備妥護照、駕照與銀行卡的照片，並記錄郵輪公司緊急聯絡電話、保險業者資料與當地使館聯繫方式，以利協助返船或尋求協助。

由於郵輪離港時程固定，不容旅客遲到而影響整體航程，因此類似情況在全球各地港口時有所聞。郵輪專家指出，所謂「碼頭奔跑者」的現象早已不罕見，許多旅客因為時間掌控不當，在奔赴碼頭時遭到其他乘客拍攝並上傳至社群平台，成為網路上的話題。

像是在2024年4月29日，一對來自美國鹽湖城（Salt Lake City）的高齡旅客理查（Richard）與克勞汀（Claudene），兩人因一場暴雨延誤抵達西班牙港口，錯過「Viva」號郵輪登船時間。雖然他們於傍晚6點10分抵達港口，但船已於6點準時啟航，無法登船。

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