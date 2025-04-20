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大陸 大陸焦點 特派現場

全身「95%燒傷」女孩訂婚了！未婚夫和她同年同日同月生

燒傷女孩代婉月訂婚了。（圖／翻攝滄湘晨報，下同）

▲燒傷女孩代婉月訂婚了，開心喊「請大家祝福我們吧」。（圖／翻攝滄湘晨報）

圖文／CTWANT

大陸在湖北女子代婉月18年前因為一場意外，全身95%燒傷、9根手指被截肢，如今她訂婚了，未婚夫和她還是同年同日同月生。

根據《滄湘晨報》報導，代婉月在本（4）月18日訂婚了，她和未婚夫甜蜜手牽手，高喊，「今天我倆訂婚啦，請大家祝福我們吧」，更難得的是，2人都是1999年5月17日生。代婉月說，緣分很奇妙，有人當她堅強的後盾，她一定會幸福的。

據了解，2006年，7歲的代婉月因為看懷孕的媽媽煮飯很辛苦，想幫媽媽燒火煮飯，但卻出了意外，媽媽聽到一聲慘叫，衝過去時女兒已全身燒傷。

不少愛心人士得知此消息，紛紛捐善款，短短幾天幫她籌到手術費用，術後代婉月連站起來都很難，靠父母的攙扶，學會了走路，而因為她十隻手指頭，只剩下左大拇指，日常生活自理也有了困難。但代婉月強調，「我要學著努力像正常人一樣生活，不去麻煩別人。」

2009年，代婉月重拾書本，開始學校生活，2019年，她錄取武漢工程大學，研讀動漫專業，她想要得到一技之長，藉此減輕父母負擔，2年前，她也成了一名設計師，現在她辭職回老家當部落客，每月能接2到30個商案，最高一個月能賺1萬多人民幣（約新台幣4.4萬元）。

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