重機遮牌上國道！23歲男騎48km遭逮畫面曝　4違規恐罰19萬6800元

▲男騎遮牌重機上國道，騎了48公里被攔下，還造成1名員警擦挫傷。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛、劉人豪／苗栗報導

23歲范姓男子，19日晚間騎紅牌重機遮牌上國道，從國1南70K一路騎到118K，警方攔查過程中，范男抵抗造成1名員警擦挫傷，除依道路交通管理處罰條例製單舉發違規外，另依涉嫌妨礙公務及公共危險罪移送苗栗地檢署偵辦。而范男4項違規最高恐罰19萬6800元，並吊扣牌照6個月。

警方指出，19日20時45分接獲通報於國道1號南向70公里（桃園楊梅路段）發生重機誤闖國道案，范男沿途行駛內、中、外側車道及路肩，經巡邏員警攔查不停並持續往南行駛，後於國道1號南向118公里（造橋地磅）順利將人、車攔停於路肩處。

攔查過程中，范男抵抗造成1名員警擦挫傷，經檢測范男酒測值為0，除依道路交通管理處罰條例製單舉發違規外（遮蔽號牌、危險駕車、衝撞員警致受傷、大型重機行駛未經公告允許之路段），另依涉嫌妨礙公務及公共危險罪移送苗栗地檢署偵辦。

范男違反道路交通管理處罰條例如下：

一、第13條遮蔽號牌，處汽車所有人2400元以上4800元以下罰鍰，並責令申請換領牌照或改正。

二、第43條1項1款危險駕車，處6000元以上36000元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月。

三、第61條1項3款衝撞員警致受傷，處90000元以上150000元以下罰鍰。

四、第92條第7項，處新3000元以上6000元以下罰鍰，騎乘汽缸排氣量550CC以上大型重機行駛未經公告允許之路段。