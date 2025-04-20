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Ryu新家影片女友掌鏡！粉絲喊詭異「變中國風格」：狀態不太好

▲Ryu離婚後首支影片主題是新家開箱。（圖／翻攝自YouTube／RyuuuuTV）

▲Ryu離婚後首支影片主題是新家開箱。（圖／翻攝自YouTube／RyuuuuTV）

記者施怡妏／綜合報導

百萬YouTuber情侶檔Ryu與Yuma去年爆出婚變，雙方前後都婚內出軌，今年1月宣布離婚，各自展開新生活，兩人在離婚後的首支影片，主題同樣都是開箱新家，引發外界熱議。有網友表示，Yuma的影片是日式生活感，步調很舒服，而Ryu的影片由女友掌鏡，有濃厚的中國風，讓粉絲很不習慣。

有網友在Dcard發文，「Ryu和Yuma個別的新家開箱影片」，Yuma維持一貫的日式風格，充滿生活感，步調也很舒服；而Ryu的新片則因女友掌鏡，呈現出濃厚的中國風，影片的最後，Ryu與女友一同開香檳慶祝新居落成，開啟嶄新生活篇章。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Yuma YT）

▲Yuma新家開箱影片，維持原本的風格。（圖／翻攝自Yuma YT）

對此，網友認為，Yuma的影片較符合之前頻道的風格，而Ryu的新片風格大變，「變中國風格，以前Ryu都說太厲害了，現在都變太牛了」、「不僅人怪、房子怪、影片運鏡、剪輯、節奏都很怪」、「Ryu自己掌鏡應該會好很多，為什麼要讓一個外行人來拍」、「風格很詭異，看起來十分頹廢，跟以前的輕鬆風格完全不同」、「我一直覺得之前的頻道主要還是靠Yuma撐起來的，這個影片完全證實我的想法」、「還是比較喜歡以前Ryuuu TV的風格和拍攝，很自然很溫馨」。

網友認為Ryu狀態不太好，「如果心態還沒有準備好，就先休息多一陣子吧，不要勉強拍片。因為是回歸的第一部，難免會跟以前的影片做比較，整部影片都有種不太舒服的感覺」。

不過也有許多網友給予鼓勵，「從20萬追到現在看到影片都清空，有種莫名的失落及感傷，看著Ryu的狀態好像還不是太好，雖然各自有新的道路，但都能繼續好好的生活」、「這次的影片有淒涼的感覺，以前你的問句，都有日本人回覆你，現在似乎自問自答的感覺，知道你很努力讓自己打起精神，祝你新生活順利」。

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