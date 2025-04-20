婆婆罹癌花80萬！出院要求請看護　兒媳沒錢拒絕被罵不孝

▲原PO表示，婆婆堅持要請看護，但他們根本沒錢支付。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位人妻表示，婆婆罹癌花了80萬治療，出院又要求要請看護，老公稱拿不出錢，因為還要養小孩還付房、車貸，但婆婆還是要請，還說他們倆很不孝。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，「婆婆得癌症，前後已經花了80萬，好不容易出院，卻要求要請一個私人看護給她」老公也說，拿不出錢，因為還要養小孩，也還有房貸、車貸。原PO說，「婆婆堅持要請，我們真的束手無策了。婆婆卻到處去說，我們不孝，不管她死活。」

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原PO補充，58歲婆婆沒有買醫療險，也有退休金，名下無財產，也不想去養老院，生活可自理，公公只有欠債沒財產，私人看護一天3300元，比養老院還貴。

此文曝光後，不少網友紛紛留言「都快過不下去了 還管別人怎麼想 不要活在別人的嘴裡 愛面子苦的還是自己」、「不孝就不孝！孝順這塊貞節牌坊能值幾塊錢呢」、「請長照就好了，能四處嚼舌根看來復原的很好啊」、「在鄉下花錢是最不孝順的，不花錢的偶爾回來看是最孝順的」。

也有人分享，「我也是，我爸媽生病的時候我付出最多，包括陪病，錢，因為我娘有失智病，要殺我爸爸，逼不得已把她送進精神病院，現在她很恨我，只有我是壞人，其他三姊妹都是好人。」

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