鬥雞比賽到一半　「軍裝槍手」突闖入無差別掃射！12人遭轟死亡

▲厄瓜多5名身著「軍裝」的男子闖入鬥雞場開槍，導致12人死亡。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

厄瓜多17日發生震驚全國的槍擊案，數名罪犯身穿「假軍裝」闖入一場鬥雞比賽現場，向觀眾開火，造成12人死亡、多人受傷。警方隨後逮捕4名涉案嫌疑人，並查扣大量武器與裝備。初步調查顯示，這起事件與當地犯罪集團Los R7有關。

據《每日郵報》報導，當地17日晚間，厄瓜多沿海的馬納比（Manabi）正舉辦一場鬥雞比賽。突然，5名身穿「軍裝」的男子闖入了現場，並持自動步槍衝入場內掃射。從網上流出的現場畫面可見，觀眾在聽到槍聲後驚慌逃竄，場面混亂。

No es Ucrania es en Ecuador.



Masacre en El Carmen: Los Lobos estarían detrás del ataque a gallera donde 11 personas fueron asesinadas y varias mas se encontrarian heridas.



Los sicarios vestidos de militares habrían utilizado la gabarra para cruzar desde Quevedo, en Los Ríos,… pic.twitter.com/LnsbFYByHX — EL INFORMÁNTE CÓRDOBA (@elinformanteCor) April 19, 2025

警方證實，共有12人在這場攻擊中喪生，另有多名傷者被送往附近醫院治療，但未透露具體傷者人數。警方隨後在18日發布聲明，表示這是一場由犯罪集團策劃的武裝襲擊，屬蓄意針對的行動。有報導指出，涉案者已攜帶2萬美元現金逃逸。

執法人員隨後迅速展開追捕行動，拘留了4名與案件有關的嫌疑人。調查人員也在附近高速公路發現2輛被棄置的車輛與軍裝，其中一輛轎車被縱火焚燒，另一輛則被掀翻遺棄。警方同時也繳獲8支步槍、4支手槍、3支霰彈槍、8個彈匣、11部手機，以及多個防彈頭盔和戰術手套。

初步調查顯示，這起事件與當地的犯罪集團Los R7有關。數據顯示，厄瓜多面臨嚴重的組織犯罪問題，社會安全形勢不佳，國內約有20個涉毒、綁架與勒索的活躍犯罪集團。