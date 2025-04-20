桃園蘆竹慈母宮慶媽祖生舉行平安福宴　擲筊選出值年正、副爐主

▲蘆竹慈母宮擲筊選值年正、副爐主，陳俊銘當選爐主。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

由韓籍新住民朴婕瑀發願興建、供奉主神媽祖的「桃園蘆竹慈母宮」，於4月20日媽祖生(農曆3月23日)前夕，假該宮廟埕舉行平安福宴，並進行擲筊乙巳年值年正、副爐主，由信眾陳俊銘當選爐主，駱威旭和陳家生當選副爐主。

▲蘆竹慈母宮擲筊選值年正、副爐主，駱威旭當選副爐主。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園蘆竹慈母宮表示，該宮值年爐主是以擲筊選出，採取兩輪方式擲筊。「博爐主」是一種由信徒提出意願，讓神明來裁示選擇，通過擲筊的方式，由得到最多「聖杯」的信徒來擔任值年正、副爐主。

擔任值年正、副爐主需請神明至家中或公司供奉一年之外，並需參加該年各項慶典活動儀式，期限滿時需再通過上述一樣的程序來選出新爐主。

▲桃園蘆竹慈母宮朴婕瑀宮主(致詞者)是台灣第一個建立本土信仰宮廟的韓國新住民。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園蘆竹慈母宮朴婕瑀宮主是台灣第一個建立本土信仰宮廟的韓國新住民，多年來默默關懷弱勢族群與與移工急難救助，上(3)月間，為迎接農曆3月媽祖生，舉行媽祖文化節創意舞蹈競賽及「桃園先民文化祭」祈求世界和平護國息災大法會，吸引各方信眾參加。