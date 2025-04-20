食物掉地上「5秒內撿起」仍可吃？微生物專家親實驗　驚人結果曝

▲許多人為了不浪費食物，只要食物掉到地上不超過5秒，仍會撿起來吃。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名美國芝加哥的微生物學家艾歇爾（Nicholas Aicher）最近在TikTok上實測「5秒規則（five-second rule）」是否可信，結果顛覆許多人的認知。而據他的實驗顯示，不論食物在地上停留多久，哪怕是停留不到1秒，仍會沾染大量細菌，顯示所謂食物「快撿起就沒事」的說法是無稽之談。

據了解，5秒規則又稱「5秒鐘定律」，是一種判斷掉在地上的食物是否還可食用的迷思，坊間流傳，食物掉在地上後5秒內被拾起，食用後仍無疑慮，但科學實證結果仍有爭議。綜合外媒報導，艾歇爾是資深品質控制分析師（senior quality control analyst），他經常在TikTok上分享關於日常用品潔淨度的實驗影片，目前已有近45萬名粉絲。而他此次決定將培養皿放在地上不同時間長度，樣本包括「不到1秒」、「5秒」、「10秒」、「20秒」、「30秒至60秒」，之後再將樣本送進培養器，觀察細菌孳生情況。

檢測結果顯示，每個樣本都出現明顯的細菌增長，就連最短時間的「0秒樣本」也布滿白色細菌斑點，證明食物掉到地上「即使是1秒都嫌久」。至於所謂的5秒樣本，則與0秒的樣本相差不多，證實5秒規則，根本站不住腳。

艾歇爾甚至在搬動5秒的樣本時，不慎讓它掉落在桌面，導致細菌當場擴散，印證5秒規則的危險性。另有10秒樣本的細菌略多於前者，20秒與30秒樣本的細菌量更為驚人。不過有趣的是，60秒的樣本與5秒樣本的細菌量竟然差不多，讓他對此總結，「不管是5秒還是60秒，都一樣髒。」

艾歇爾的影片引起熱議，點閱超過百萬次，獲得近2萬個讚。其中有網友驚呼「再也不敢吃掉在地上的東西」，也有人笑說「我一輩子都靠這個五秒規則，但還活得好好的」，還有人調侃，「好吧，假裝我沒看過這部影片，我還是會繼續相信5秒規則。」

儘管如此，仍有不少人堅持不改習慣，有人說，「實際上能不能撿起吃，關鍵在於你有多不想浪費那口食物。」不過從科學角度來看，地板甚至廚房檯面常布滿沙門氏桿菌（Salmonella）、李斯特菌（Listeria）等致病原，食物只要一落地，這些細菌就能立刻附著表面並快速繁殖，釋放出可能讓人染病的毒素。

報導稱，感染沙門氏桿菌可能導致腸道傳染病之一的傷寒、敗血症、腦膜炎，嚴重時甚至可能致命，症狀包含噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛，通常在24小時內出現相關徵兆，但也可能延遲數天或數周才發病。其中，飽含水分的食物，例如西瓜、蘋果、火腿，相比較少水分的食物，例如洋芋片、餅乾更容易吸附細菌。另據統計，全球每年約有6億人因為食源性疾病受影響，其中包含4800萬名美國人。此場實驗無疑為5秒規則的愛好者敲響警鐘，也就是與其賭運氣，還不如別吃掉在地上的東西。

另據衛福部食藥署衛教資訊指出，沙門氏桿菌沙門氏桿菌可經人、貓、狗、蟑螂、老鼠等途徑污染食品。常是世界各地居首位或第二位食品中毒事件的致病原，2018年歐盟（EU）國家因為沙門氏桿菌造成食源性疾病之比例約為3分之1，但在台灣排名第4，主要是因為飲食型態不同打製的差異；李斯特菌為人畜共通傳染病源之一，在約5%健康成人糞便中可分離出此種菌種，此類細菌導致的食品中毒雖不多見，但死亡率高達30至35%。 兩者的傳染途徑多是吃下含致病原的食品或接觸環境後，可能引發一系列中毒反應。

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