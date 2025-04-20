政大文組畢！女新鮮人收「29K職缺」超焦慮　網一看狂喊：低估了

▲一名政大畢業的女新鮮人，近期開始找工作，卻為未來感到擔憂。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

學歷對求職的影響很大，也與薪水高低很有關聯。一名政大文組畢業的女新鮮人，近日開始找工作，雖然學歷和證照很漂亮，目前卻只收到2份職缺，甚至起薪只有29K，讓她很後悔，直言「好想把人生砍掉重練」。

原PO在Dcard以「文組新鮮人工作選擇 好想把人生砍掉重練⋯」為題發文，表示她研讀純文組的教育系，有2份短期的暑期實習，包括資安業和軟體業，但她認為沒有加分效果；至於語言程度，英文溝通尚可，多益考了850分，對她而言「超爛」，因此打算再努力，日文程度則是N3，正在準備N2。

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原PO發現自己前半段人生都在瞎忙，唸書唸得很失敗，高二理組因為唸不起來，所以在高三轉文組，選校不選系，後悔當初沒選私立的實用科系。目前預計往人資、PM和業務3個方向去找，不排除自學考證照，但感覺沒有太多時間，擔心第一份工作歪了又走偏。

原PO更透露，她只收到2份職缺，包括起薪29K的製造業台企業務，還有起薪42K的藏壽司行政教育人員。她對PM的工作內容很有興趣，很希望可以從事相關行業，不過因為沒經驗，一切都是未知數。

經歷曝光後，網友紛紛留言鼓勵：「我覺得妳太低估自己了，如果決定先走業務或PM，妳有多益850又有實習還有校名，一定找得到比29k更好的」、「強烈建議29k的不要去，妳條件真的不錯呀，我也純文組、零實習經驗，畢業還是能錄取銀行內勤，你一定可以找到更喜歡的！慢慢來不要著急」、「以妳的學校跟多益成績，絕對能找到更好的！」

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