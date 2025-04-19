巴西成避險新據點！　「鴻海組裝iPhone」進口美關稅僅10%

▲ 鴻海配合調整蘋果iPhone供應鏈布局，已開始出貨iPhone 16e。（圖／摘自Fênix官網）

圖文／CTWANT

美國總統川普暫時豁免手機、晶片等產品對等關稅，令科技巨頭鬆一口氣，但政策反覆已使全球消費性電子產品迎來劇烈震盪，蘋果公司（Apple）也正調整供應鏈布局。

外電報導，蘋果考慮擴張巴西與印度的產能，鴻海（2317）因全球區域布局最廣，受惠最大。鴻海巴西廠組裝iPhone 16e，而巴西組裝的iPhone進口美國稅率只要10%，為全球稅率最低的國家之一。

根據外媒MacMagazine，鴻海配合調整蘋果iPhone供應鏈布局，巴西聖保羅廠已開始出貨iPhone 16e，而iPhone 16e手機的包裝盒上已經印有「組裝自巴西 - 巴西工業」英文字樣。

在美國近期關稅政策背景下，蘋果希望在關稅更為優惠的國家或地區進行產品組裝，目前巴西進口稅率為10%，是全球最低的國家之一。而蘋果此舉除降低對中國大陸供應鏈的依賴外，也與國際貿易環境變化密切相關。

蘋果在巴西當地組裝可進一步降低成本，同時提升對南美市場的供應效率。外界觀察，蘋果未來仍可能持續擴大在巴西的投資規模，鴻海在巴西的生產線角色也將愈發吃重。

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