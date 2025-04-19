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2025桃園桐花祭啟動　張善政：七大路線體驗客庄文化

▲2025桃園桐花祭啟動

▲2025桃園桐花祭啟動。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025桃園桐花祭暨伯公祭儀、19日於龍潭區展開。市長張善政表示，「2025桃園桐花節」五大賞桐區域橫跨龍潭、大溪、楊梅、龜山及蘆竹，市府精心規劃7條賞花路線，誠摯邀請全臺喜愛桐花與客家文化的民眾前來桃園，欣賞桐花盛開的浪漫景致，體驗客庄文化。

張市長指出，桃園作為全臺最具代表性的客庄之一，包括龍潭、大溪、楊梅等地皆展現濃厚客家風情。活動期間適逢四月兒童月，市府特別串聯「龍潭桐樂會」及「楊梅桐樂會」共同辦理3場次桐樂會，推出兒童專屬企劃「親子桐遊之旅」，歡迎親子一同共度春日好時光。

▲2025桃園桐花祭啟動

客委會副主委邱星崴表示，桃園是全臺最早舉辦桐花祭的縣市，桐花祭已是客委會每年重點推動的重要文化活動，今年除了全臺各縣市的小旅行行程，鼓勵民眾走進客庄、體驗客家文化，客委會也特別製作「桐花花況觀測平台」，讓民眾可以即時掌握花況，便於安排賞花行程，誠摯邀請民眾走訪各地客庄。

客家局表示，今（114）年桃園桐花祭推出賞桐537玩法：5大賞桐區域位於龜山、蘆竹、楊梅、龍潭及大溪，共計13處賞桐秘境；辦理3場次桐樂會，除了在桃園市客家文化館辦理「客文館桐樂會」外，也串聯「龍潭桐樂會」及「楊梅桐樂會」，包含客庄市集、表演活動、客家米食體驗、文創手作DIY、親子著色趣、實體集章拿天光禮盒等豐富活動內容；此外，每年最受歡迎的桐花小旅行，今年也結合賞桐美景、客家美食與在地創生體驗，規劃7條遊程，並新增一條兒童專屬的「親子桐遊之旅」。

客家局補充說明，民眾可自行前往五大區域13處秘境賞桐，現場掃描QRcode 集章，就有機會抽中Dyson除塵?機、Switch遊戲機等大獎。另為傳達廉能政府理念，開幕式現場設置「廉政彈珠台」闖關遊戲及有獎徵答活動，並結合時事議題於現場播放「永續綠能 共展廉能」宣導短片，提醒民眾洽公不送禮、不邀宴、不關說之觀念，以響應市長「專業治理 廉能共好」之施政目標。更多活動資訊請至「2025桃園桐花祭」活動官網（https://hakkadata.tycg.gov.tw/20230/）或「桃園桐花祭」臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/4rR4eL）查詢。

包括立法委員呂玉玲、客委會副主委邱星崴、市議員徐玉樹、劉熒隆、張肇良、市府客家局長范姜泰基、農業局長陳冠義、臺北市政府客家事務委員會主任委員吳文德、台中市政府客家事務委員會主任委員江俊龍及桃園市觀光發展基金會副執行長陳信守等均一同出席。

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