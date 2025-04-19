爭取更多人民的信任　黃國昌：贏得選舉但不能只剩選舉

▲民眾黨主席黃國昌出席「民眾黨共識營」。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（19日）舉辦黨內共識營，今年前主席柯文哲落難，但還是特別將其位置留下來。主席黃國昌致詞時表示，「共識不會是只靠談出來的，共識是在每天一起做事的過程中建立起來的，行動一直都是民眾黨的語言」；他指出，2026年選舉策略，「每一個提名都是民眾黨的政見發表會，每一個提名都代表民眾黨的價值」，政黨的存在當然是要贏得選舉，但不能只剩下選舉。

黃國昌特別在開場時回憶去年共識營，和柯文哲前主席一起討論民眾黨的發展方向，今年雖遭逢柯前主席落難，還是特別將他的位置留下來。黃國昌強調，台灣社會也在觀察民眾黨是否是一個值得信任、託付的政黨，過去幾個月歷經這麼大變動與困局，民眾黨沒有因此潰散、退縮，而是透過一次次行動發出我們的聲音，向台灣社會展現行動是台灣民眾黨的語言。

黃國昌進一步談到，當我們對民進黨提出強烈批判時，也要虛心問自己有沒有做到對選民的託付，用行動證明什麼叫做說到做到，「我們完成了國會改革、財政收支劃分法、吹哨者保護法、新住民基本法，這些只是最基本的工作，本來就應該說到做到」。

「雖然套在民進黨身上很荒謬。」黃國昌說，例如那些曾經一起站上街頭的人，現在都成了民進黨的高官，民進黨過去主張集會遊行惡法，現在卻用拒馬把人民擋在外面。又例如，民進黨說人民是頭家，但如今卻視公投為洪水猛獸，台灣民眾黨在立院提出國內移轉投票法案，卻從未被排審過，我們突破困境方法是，「透過更大民主交給人民決定」。

面對接下來台灣各項重大議題，黃國昌說，民眾黨要有能力提出政策主張，爭取更多人民的信任，「如果我們只是提出質疑的在野黨，這是遠遠不夠」，要讓人民相信，民眾黨有辦法提出具體前進的方向。

黃國昌強調，2026年選舉策略，「每一個提名都是民眾黨的政見發表會，每一個提名都代表民眾黨的價值」，政黨的存在當然是要贏得選舉，但不能只剩下選舉。