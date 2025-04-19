管中閔轟民進黨　「台灣前途不能讓少數偏激分子把持」

▲前台大校長管中閔出席「民眾黨共識營」。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普對全球開徵對等關稅，各國無不把握暫緩實施的90天空檔積極與美談判。民眾黨今舉辦黨內共識營，應邀發表演講的前台大校長管中閔表示，當所有政策一昧倒向美國，台灣會對美國沒有任何談判空間，強調台灣不能變成美國人的棋子；他說，兩岸關係愈來愈緊張，是由一批40%選票的人決定2300萬人的前途，台灣前途不能讓民進黨少數偏激分子把持。

管中閔演講時說，川普不是第一次當總統，第一次的任期還是受華盛頓的官僚體制所限制、還沒有這麼莽撞，這次不一樣，這次甚至掌握了參眾兩院，已經擁有多任美國總統以來少有的權利。

管中閔提到，川普自己定義所謂的「美國利益」就是美國優先，國際組織都不在他眼下，什麼國際規範、地球暖化、碳排放、性別族群包容，他都嗤之以鼻。過去二戰以來美國領導全球建立秩序，與世界各國結盟一直是美國發展過程很重要的一塊，如今在川普心中，沒有誰是盟友，全部都是要佔美國便宜的國家。

管中閔提到，「川普新時代，當蠻牛開始橫衝直撞」，台灣目前面臨的風險就是美國和中國大陸，對川普來說重要的就是「買賣」，無法預測什麼東西會變成川普買賣的標的？

管中閔指出，美國期待各國自願減收美國國債利息，甚至自願免除部分債務，作為關稅談判的條件，「這是美國政策的隱藏目標，這是赤裸裸的掠奪」。

管中閔強調，台灣經濟長期在美中「左右逢源」，未來可能會陷入「左支右絀」，台灣有什麼籌碼？他認為，台灣應該重新思考政策方向，將美國和中國大陸的經濟壓力，轉換為國內經濟結構調整的動力，朝擴大開放市場與國際接軌的法規環境，培植更多元的服務、內容產業，重建穩定的兩岸關係，平衡對美的政策。

管中閔提到，當所有政策一昧倒向美國，以至於對美國沒有任何談判空間，會讓美國可以予取予求。川普是喜歡交易的人，會不會拿台灣的未來、安全各方面來交易？這是台灣要想辦爭取的，很多事情要台灣人自己決定，台灣人不應該是棋子。

管中閔還說，如果兩岸關係越來越緊張，是民眾黨造成的嗎？是誰造成的？是一批40%選票的人，自己決定了其他所有人的兩岸關係，「為什麼兩岸關係只能由他們來決定？台灣的前途不是民進黨一黨的前途，是2300萬人的前途，所以更應該要求要有更多人參與，不能讓民進黨少數偏激份子把持」。