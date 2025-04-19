林淑芬議場罵「臭俗辣」　黃國昌：這3字送給賴清德？

▲昨天立法院院會藍綠白三黨互不相讓，林淑芬槓上黃國昌轟他「臭俗辣」。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者陳家祥／台北報導

民進黨立委林淑芬昨（18日）在立法院議場開轟民眾黨團總召黃國昌「臭俗辣」、不敢提倒閣，影片在網路上瘋傳。對此，黃國昌今（19日）回應，民進黨進入黑道治國？不能說理就用謾罵？很像黑道小混混在街頭叫囂。他說，要重選可以，那連總統也一起，民進黨怎麼會如同林淑芬所講的，「那3個字我不講，太難聽了，是否要完整送還給賴清德總統？」

黃國昌說，林淑芬昨天就是罵三字經，也不是第一次，過去好多次躲在議場後方，用各式粗言穢語謾罵，「民進黨進入黑道治國？不能說理就用謾罵？很像黑道小混混在街頭叫囂」。

黃國昌說，仔細去看林淑芬說的內容，一開始說民眾黨為何不提法案？他直接打林的臉，民眾黨早就提了，但從未被排案，「林淑芬發現事實搞錯就惱羞成怒，說你們不敢提倒閣」，如果按照林淑芬邏輯，是不是也要稱賴清德不敢面對民意？

「我說過要重選可以，連總統也一起。」黃國昌指出，如果是要測試最新的民調，民進黨怎麼會如同林淑芬所講的，「那3個字我不講，太難聽了，是否要完整送還給賴清德總統？」

黃國昌說，難道林淑芬委員也認為賴清德總統是他講的那3個字嗎？不敢總統重選的，那3個字也要送給民進黨，台灣社會民主討論的品質，已經低落到用這3個字情緒性謾罵，這真的是把台灣民主政治的品質不斷向下沈淪。

另外，昨日在立法院跟國民黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇及綠委林岱樺在討論？黃國昌說，昨天其實很簡單，院會狀況大家也看到，在野黨委員上去講話時候，執政黨立委不斷鼓譟，甚至用一些粗言穢語三字經謾罵，「這不是我們希望在立法院看到的狀況」。

黃國昌說，民進黨委員發言時，基本上在野黨都是尊重議事規則，讓他們好好講話，在民主國家中，民主就是透過說服說理，不是在國會內透過暴力行動，甚至一些教壞囝仔大小的三字經，這真的不是一件好的事情。

黃國昌說，立院出現讓人遺憾的狀況，剛好幾個不同黨派委員散場時，碰到面、就聊一下，因為林岱樺委員過去這段時間不管是辦公室、地方服務處同仁被帶走，即使不同黨派委員，大家彼此表達一些關心也是人之常情。