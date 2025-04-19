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馬鈴薯變綠了？ 　廚師警告「最好直接丟掉」：恐食物中毒

馬鈴薯「變綠」還能吃嗎？　專業廚師示警：恐引發食物中毒

▲ 造成馬鈴薯變綠的主因是光照，無論是陽光還是家中的螢光燈，都可能促使馬鈴薯產生葉綠素。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

馬鈴薯是不少家庭餐桌上常見的食材，不過你是否曾在烹調前發現馬鈴薯表面泛著淡淡的綠色，心中產生疑問，「這樣還能吃嗎？」近日專業廚師Papuchan對此做出說明，吸引大量網友回應。

日媒報導，擁有專業執照的廚師Papuchan日前分享這個常見卻常被忽視的問題，引發廣大迴響。且他在社群平台發問後，有多達89%網友表示想了解相關知識，可見馬鈴薯保存與處理問題其實困擾了不少人。

Papuchan說明，馬鈴薯變綠的主因是光照，無論是陽光或家中的螢光燈，都可能促使馬鈴薯產生葉綠素。雖然葉綠素本身對人體無害，但伴隨其生成的，還有名為茄鹼與類茄鹼的天然毒素。這些物質在攝取過量的情況下，可能引發食物中毒，包括頭暈、噁心、腹瀉甚至神經系統的異常。更令人憂心的是，這些毒素即便經過烹煮也不會被分解。

許多人誤以為只要將綠色部分切掉就能安心食用，然而實際上，在某些燈光條件下，綠色可能並不明顯，容易使人忽略潛在風險，尤其是在廚房光線偏黃的情況下，綠色區域可能不易被察覺。

Papuchan對此建議，與其心存僥倖，變色的馬鈴薯不如直接丟棄更為安全。他也提醒，若想避免馬鈴薯變綠，關鍵在於儲存環境，遠離光源是最基本的原則。無論是陽光直射還是長時間室內照明，都可能使馬鈴薯產生變化。

他提到，將馬鈴薯包裹在報紙或廚房紙巾中，再放進紙袋並存放於通風良好的陰涼處，是較為理想的做法。值得注意的是，新馬鈴薯因水分較多，不適合久藏，最好在購買後的一週內使用完畢。

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