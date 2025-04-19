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劉德華要借3萬！發哥邀4萬買虛幣　桃園粉絲匯錢...警：攏系假

▲▼姜姓男子掉入假港星帳號前往銀行匯款，警方前往勸阻，成功阻止匯款。（圖／楊梅警分局提供）

▲姜姓男子掉入假港星帳號前往銀行匯款，警方前往勸阻，成功阻止匯款。（圖／楊梅警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名44歲姜姓男子為港星周潤發及劉德華的粉絲，不幸落入詐騙集團借此創立的明星假帳號，在聊天一段時間後，周潤發、劉德華先後要求投資虛擬貨幣4萬元及借款3萬，當姜男前往銀行匯款時，為機警行員查覺異狀通報警方前來，及時勸阻姜男匯款。

▲▼姜姓男子掉入假港星帳號前往銀行匯款，警方前往勸阻，成功阻止匯款。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅區一名姜姓男子日前瀏覽社群軟體臉書時，看到港星周潤發及劉德華的臉書帳號，一時興起便主動傳訊息攀談，沒想到真的收到兩位巨星的回覆，收到回覆的姜男興奮的誤以為是巨星本人便持續聊天，但這其實是詐團創立的假帳號用以進行詐騙。

▲詐團以假港星帳號釣粉絲。（圖／楊梅警分局提供）

▲詐團以假港星帳號釣粉絲。（圖／楊梅警分局提供）

姜男並未察覺持續與周、劉大明星聊天一段時間後，其中假周潤發邀約其進行虛擬貨幣投資要求轉帳新台幣4萬元，另假劉德華則是向其借款新台幣3萬元，姜男不疑有他便於17日上午9時許前往渣打銀行轉帳新台幣7萬元，幸好行員機警察覺通報警方，楊梅分局巡佐蘇良全及警員黃羿堯到場關懷勸說，告知姜男這都是假的，成功守護姜男的財產。警方呼籲民眾，詐騙無處不在切勿相信網路來路不明的陌生人，更不要輕易進行投資或借貸，若遇到相關狀況應謹慎應對並撥打165反詐騙專線或110報案電話請求協助。

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