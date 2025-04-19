實踐媒傳畢業展《INTER-⧉》4／25松菸登場　79位同學在300坪空間打造感官設計盛宴

▲實踐媒傳畢業展《INTER-⧉》4/月25日在松菸盛大登場。（圖／實踐媒傳系提供，下同）

記者陳弘修／台北報導

實踐大學媒體傳達設計學系2025年畢業展《INTER-⧉》將於4月25日至29日，在松山文創園區四號倉庫盛大展出。此次展覽由79位畢業生共同策劃，斥資300萬元，規劃300坪展場，展出逾79件橫跨動畫、互動裝置、遊戲、公仔、影像、平面、印刷、AI、VR，以及沈浸式體驗等多元創作，呈現設計與傳達的無限可能。

實踐媒傳系此次的畢業展主題《INTER-⧉》，用 ⧉ 的圖案來代替frame框架這個英文單字。什麼是《INTER-⧉》？ 主辦單位表示，這個主題是象徵著持續的拆解與重組，以回應當代社會多重敘事的流動與震盪，因此，這場展覽不只是畢業展，更是一場融合視覺、感官與靈魂的設計衝擊。

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主辦單位表示，此次展期的限定活動特別安排了三場「名人講座」，包括4月25日由赤燭遊戲共同創辦人暨美術總監陳敬恆開講、4月26日邀請Group.G導演林思翰分享創作歷，以及4月27日由金曲獎最佳裝幀設計得主、藝術家陳念瑩壓軸開講

另外，展覽期間也會聯手人氣Podcast節目「台灣通勤第一品牌」與「標準鳥生活」，推出聯名企劃《INTER-TALK》，透過動畫配音、互動裝置實測、情境演繹等方式，探索「說不出口的微妙時刻」，體現別具趣味與深度的「關係實驗」。

主辦單位表示，實踐媒傳畢業展《INTER-⧉》此次開放參觀時間為4月25日至4月29日，其中，25日至28日從上午10時開始至下午6時，29日最後一天展出結束時間則為下午3時，歡迎興趣的民眾前往參觀，免費入場，在這個春天走進松菸，一起打開《INTER-⧉》的創意世界。