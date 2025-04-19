全台20大景點洗牌！「這一地」爆冷奪冠　台北101跌出前10

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

國內旅遊市場大洗牌！最新公布的觀光數據顯示，今年前2個月全台各大景點人潮出現劇烈變動，不僅總遊客數直逼去年全年水準，傳統熱門景點更遭遇空前挑戰。令人意外的是，新北大都會公園以1221萬人次強勢登頂，而過往的觀光指標台北101竟慘跌至第17名，顯見民眾旅遊偏好已出現轉變。

根據《壹蘋新聞網》援引前瞻觀光政策研究室的最新統計指出，今年1至2月全台最夯景點排行榜幾乎全面翻新。除了新北大都會公園異軍突起外，台南正統鹿耳門聖母廟與國華友愛商圈分別以658萬及522萬人次搶佔2、3名，台北西門町商圈則以466萬人次緊追在後。值得注意的是，去年風光奪冠的彰化鹿港老街今年僅能屈居第5，而曾創下佳績的嘉義文化路夜市更暴跌至第13名，顯示疫情後民眾喜愛的旅遊型態已發生變化。

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從地區分布來看，新北市以2656萬總人次稱霸全台，甚至超越向來以觀光聞名的台南市。專家分析，這可能與新北近年積極開發河濱公園與古蹟景點有關，其中淡水古蹟博物館與奪冠的新北大都會公園都成為吸客景點。相較之下，台北市雖有西門町商圈撐場，但整體表現不盡理想，僅以1654萬人次排名第6。

進一步觀察6都景點發展，台中市展現驚人爆發力，一口氣新增10處熱門景點，包括公益路商圈、新社職人小鎮等都吸引大批人潮。桃園市也有4處新景點上榜，顯示地方政府積極開發觀光資源的策略奏效。反觀高雄與台北，各自僅有1處新景點入榜。

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