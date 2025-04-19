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飛機上這4處超髒！取樣送實驗室「長滿細菌」　專家：最好穿長袖

搭飛機最好穿長袖！　專家取樣4處送實驗室「長出整片細菌」

▲ 一名微生物學家採集飛機上4處樣本，保存一段時間後發現長滿了細菌。（圖／翻攝自TikTok／howdirtyis）

圖文／CTWANT

飛機到底多髒？微生物學家尼古拉斯日前為檢測機上衛生程度，用棉花棒刮取座位扶手、餐桌、窗簾等位置，並將樣本送到實驗室保存，未料一段時間過後，原先透明的培養皿竟長出大片灰白色細菌，影片令不少網友驚呼，「太不安全了」、「這就是我隨身攜帶消毒液和濕紙巾的原因」。

《紐約郵報》報導，尼古拉斯（Nicholas Aicher）在TikTok帳號「how dirty is」上傳影片，標題為「小型航班（wee flight）到底有多髒？」當時他搭乘西南航空（Southwest Airlines）飛機，用棉花棒採集飛機座椅的扶手、餐桌、窗簾及機上的安全手冊的樣本，接著將其收進小瓶子裡。

尼古拉斯回到實驗室，將棉花棒上的物質塗抹在透明的培養皿上，一段時間過後，發現4個培養皿表面都長出一大片灰白色細菌。對此他建議，搭乘飛機時應該穿長袖。

影片曝光後迅速引起網友討論，不少人直言，「這就是我隨身攜帶消毒液和濕紙巾的原因！我會把一切都清理乾淨」、「新的恐懼被解開了」、「現在我再也不敢坐飛機了」。

也有人認為，「任何公共場所都是如此」、「這就是我們擁有免疫系統的原因，我修理垃圾車已經30年了，從未生過病」、「碰過再洗手就行」。

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